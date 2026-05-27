Laura Siegemund kritisiert die Abläufe bei den Grand-Slam-Turnieren, bei denen es auf jede Sekunde geachtet wird. Sie selbst habe nur ein Problem, wenn ihre Gegnerin nach anderthalb Minuten umzieht.

Laura Siegemund hat ein Problem mit Naomi Oskas Modenschau . Die deutsche Tennis spielerin findet es dagegen egal, ob ihre Gegnerin eine Modenschau macht oder nicht. Siegemund kritisiert die Abläufe bei den Grand-Slam-Turniere n, bei denen es auf jede Sekunde geachtet wird.

Sie selbst habe nur ein Problem, wenn ihre Gegnerin nach anderthalb Minuten umzieht, sagte sie nach dem Spiel gegen Osaka. Naomi Osaka macht aus ihrer Kleiderwahl fürs Einlaufen und Spiel eine große Show. Sie selbst habe in ihrer Kindheit immer gerne die Outfits der Williams-Schwestern Serena und Venus angeschaut.

Osaka war in einem Glitzer-Outfit zur Erstrundenpartie gegen die Deutsche auf dem Court Suzanne-Lenglen erschienen: Das schwarze Gewand legte die Japanerin nach dem Einlaufen auf der Bank ab, zum Vorschein kam dann ein gold-glitzerndes Matchdress.

'Weisst du, wenn der Eiffelturm nachts funkelt? Ich denke irgendwie, dass ich so aussehe', sagte Osaka nach ihrem hart erkämpften Sieg auf dem Platz zur Interviewerin. Sie selbst habe in ihrer Kindheit immer gerne die Outfits der Williams-Schwestern Serena und Venus angeschaut. Osaka kritisiert die Abläufe bei den Grand-Slam-Turnieren, bei denen es auf jede Sekunde geachtet wird.

Sie selbst habe nur ein Problem, wenn ihre Gegnerin nach anderthalb Minuten umzieht, sagte sie nach dem Spiel gegen Siegemund.

'Ich rede nicht viel, deshalb kann ich durch meine Kleidung sprechen', hatte Osaka kurz vor Turnierstart gesagt: 'Ich glaube, das ist der spassige Teil. Ich finde, das ist im Tennis ein bisschen verloren gegangen.





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