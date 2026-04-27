Laura Maria Rypa attackiert Pietro Lombardi: «Du lässt mich im Stich»

Die Influencerin Laura Maria Rypa wirft ihrem Ex-Verlobten Pietro Lombardi vor, sie im Stich gelassen zu haben, nachdem Oliver Pocher sie in einem Podcast herabgesetzt hat. In einer emotionalen Instagram-Story fordert sie Lombardi auf, bei der Wahrheit zu bleiben und nicht länger über andere zu gehen, um sich selbst besser darzustellen.

Laura Maria Rypa bricht ihr Schweigen und attackiert in einer ausführlichen Instagram-Story ihren Ex-Verlobten Pietro Lombardi . Der Auslöser ist ein Podcast, in dem Oliver Pocher über ein mögliches Liebes-Comeback der beiden spekuliert, gleichzeitig aber Rypa mit der Aussage herabsetzt, dass sie ohne Lombardi nicht dort stünde, wo sie heute ist.

Rypa fühlt sich von Lombardi im Stich gelassen, da er sich nicht klar gegen Pochers Äußerungen gestellt hat. In ihrer emotionalen Botschaft schreibt sie, dass sie zwar dankbar für die Unterstützung in der Vergangenheit sei, aber es ihr auf die Nerven gehe, dass Lombardi ihr diese Hilfe immer wieder vorhalte. Sie betont, dass sie ihr eigenes Geld verdiene und sich alles selbst finanziert. Besonders bitter empfindet sie den Umgang mit dem gemeinsamen Hausprojekt.

Nach der Trennung kaufte sie Lombardi seinen Anteil ab, doch er habe sie gebeten, das Thema nicht öffentlich zu machen. Stattdessen habe er Pochers Angriffe belächelt und sich nicht klar positioniert. Rypa wirft Lombardi vor, er habe vergessen, was sie und ihre Familie für ihn getan hätten. Sie betont, dass sie lange genug an das Gute in ihm geglaubt habe, aber jetzt nicht länger schweigen wolle.

Sie fordert Lombardi auf, wenn er über sie spreche, bei der Wahrheit zu bleiben und nicht über andere zu gehen, um selbst besser dazustehen. Lombardi reagierte auf Rypas Vorwürfe mit der Aussage, dass ihre Story unnötig sei. Die beiden haben eine lange Beziehungshistorie mit sieben Trennungen und Versöhnungen. Rypa ist hauptberuflich Influencerin und baut eine eigene Parfüm-Marke auf.

Die öffentliche Auseinandersetzung zeigt, wie tief die Wunden zwischen den beiden noch sind und wie sehr Rypa sich von Lombardi im Stich gelassen fühlt





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