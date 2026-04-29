Lauperswil führt Jungbürgerfeier wieder ein

Die Gemeinde Lauperswil belebt die Tradition der Jungbürgerfeier wieder, die nun im Rahmen der Bundesfeier stattfinden wird. Nach gescheiterten Versuchen mit separaten Anlässen setzt die Gemeinde nun auf die Integration in ein etabliertes Fest.

Die Gemeinde Lauperswil erlebt eine Wiederbelebung einer langjährigen Tradition : Die Jungbürgerfeier wird ab diesem Jahr wieder durchgeführt. Der Gemeinderat hat diese Entscheidung in einer aktuellen Medienmitteilung bekannt gegeben.

Damit kehrt ein wichtiger Bestandteil der Gemeindekultur zurück, der den Übergang junger Menschen ins Erwachsenenalter und ihre Integration in die Bürgergemeinschaft feiert. Die Feier wird nun fest in den Rahmen der Bundesfeier integriert, was eine effizientere Organisation und eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine gute Teilnahme verspricht. Die Geschichte der Jungbürgerfeier in Lauperswil reicht bis ins Jahr 2019 zurück, als sie regelmässig anlässlich der Bundesfeier im Unterdorf stattfand. Diese Feier bot den jungen Einwohnerinnen und Einwohnern, die das 18.

Lebensjahr vollendeten, eine offizielle Plattform, um ihre Bürgerrechte zu erhalten und sich der Gemeinde stärker verbunden zu fühlen. Nach 2019 wurde die Organisation der Jungbürgerfeier jedoch vorübergehend eingestellt. In den Jahren 2022 und 2023 unternahm der Gemeinderat Versuche, einen separaten Anlass für Neuzugezogene und Jungbürgerinnen und Jungbürger zu etablieren. Ziel war es, sowohl die Integration neuer Gemeindemitglieder zu fördern als auch die Tradition der Ehrung junger Erwachsener fortzuführen.

Leider führten geringe Anmeldezahlen zur Absage des Anlasses im Jahr 2023. Diese Erfahrung verdeutlichte, dass ein separates Event ohne die Unterstützung eines etablierten Festes wie der Bundesfeier schwer durchführbar war. Die mangelnde Resonanz führte zu der Entscheidung, die separate Veranstaltung nicht weiter zu verfolgen. Die Wiederbelebung der Jungbürgerfeier ist nun eng mit der erfolgreichen Neuorganisation der Bundesfeier verbunden.

Im vergangenen Jahr fand die Bundesfeier erstmals im Schützenhaus Mungnau statt und erfreute sich laut Gemeindeangaben einer hohen Besucherzahl. Dieser Erfolg bestärkte den Gemeinderat und das Organisationskomitee der Bundesfeier darin, die Jungbürgerfeier wieder in dieses beliebte Fest einzubinden. Die jungen Erwachsenen, die das 18. Lebensjahr erreichen, werden im Rahmen der Bundesfeier ein festliches Nachtessen erhalten, bevor ihnen der Bürgerbrief feierlich überreicht wird.

Diese symbolische Handlung unterstreicht ihre volle Mitgliedschaft in der Gemeinde und ihre damit verbundenen Rechte und Pflichten. Ein wesentlicher Vorteil der Integration in die Bundesfeier ist, dass die frühere Anforderung einer Mindestteilnehmerzahl entfällt. Dies beseitigt eine potenzielle Hürde und ermöglicht es, die Feier unabhängig von der Anzahl der Anmeldungen durchzuführen. Der Gemeinderat äussert seine Hoffnung auf eine rege Teilnahme und bedankt sich bei dem Organisationskomitee für die konstruktive Zusammenarbeit bei der Umsetzung dieses Projekts.

Die Wiederbelebung der Jungbürgerfeier ist ein Zeichen für die Wertschätzung der jungen Generation und ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls in Lauperswil. Es zeigt, dass die Gemeinde bereit ist, Traditionen zu pflegen und gleichzeitig auf die Bedürfnisse ihrer Einwohnerinnen und Einwohner einzugehen. Die Kombination aus festlicher Ehrung und geselligem Beisammensein im Rahmen der Bundesfeier verspricht einen gelungenen Anlass für alle Beteiligten





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