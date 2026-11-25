Lauda-Chef Andreas Gruber bestätigt die Verlängerung der Airbus-Leasingverträge bis 2031. Eine Nachfolgelösung mit gebrauchten A320 ist geplant, Details sind noch offen.

Die Lauda Europe mit Hauptsitz in Wien hat die Leasingverträge für ihre gesamte Airbus-Flotte bis ins Jahr 2031 verlängert. Der Unternehmenschef Andreas Gruber bestätigte diese Maßnahme im Gespräch mit aeroTELEGRAPH, um die operative Planungssicherheit für die nächsten Jahre zu gewährleisten. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt die Flotte vollständig auf Airbus-Maschinen basieren, während Mutterkonzern Ryanair auf Boeing setzt.

Strategische Entscheidung bis 2031 und Flugzeughaltbarkeit

Von den insgesamt 647 Flugzeugen der Ryanair-Gruppe gehören 26 Maschinen zur Lauda Europe. Während 621 Jets vom Typ Boeing 737-800 und 737 Max bei der irischen Muttergesellschaft im Einsatz sind, dienen die verbleibenden 26 Flugzeuge ausschließlich den Zielen von Lauda Europe. Diese spezifische Flotte, die aus Airbus A320 und A321 besteht, wurde gerade um einen Zeitraum bis 2031 verlängert, wie Andreas Gruber detailliert erklärte.

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Andreas Gruber schließt jedoch eine darüber hinausgehende Verlängerung der aktuellen Verträge kategorisch aus. Die betroffenen Flugzeuge hätten bis zum Jahr 2031 die Grenze ihrer geplanten Nutzungsdauer erreicht. Eine weitere Nutzung über diesen Termin hinaus ist aus betriebswirtschaftlichen und sicherheitstechnischen Gründen nicht vorgesehen, sodass eine neue strategische Ausrichtung für die Zeit danach zwingend erforderlich ist.

Marktpositionierung und Präferenz für Airbus A320

Die künftige Flottenzusammensetzung nach 2031 ist derzeit noch offen, doch Andreas Gruber ließ gegenüber aeroTELEGRAPH eine klare Präferenz für Airbus-Flugzeuge erkennen. Wenn sich auf dem Markt passende gebrauchte A320 oder A321 anbieten, wird das Unternehmen diese acquisitions eingehen. Dieser Ansatz ist opportunistisch ausgerichtet und reagiert flexibel auf die aktuellen Marktlagen.

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Andreas Gruber rechnet damit, dass das Angebot an gebrauchten Airbus-Jets in Zukunft zunehmen wird. Er prognostiziert weitere Insolvenzen bei konkurrierenden Airline-Unternehmen, was den Markt mit nutzbaren Maschinen überschwemmen könnte. Gleichzeitig zeigt der Leasing-Markt ein starkes Interesse an diesen Flugzeugen, wodurch der Wettbewerb um passende Einheiten intensiv bleiben wird.

Wartungslogistik und operative Kapazitäten in Wien

Bis zur Entscheidung über die Flottenbeschaffung müssen die bestehenden A320 technisch einwandfrei bleiben. Die Lauda Europe führt die laufende Wartung, auch Line Maintenance genannt, selbst in Wien durch. Für die schweren Checks werden externe Betriebe in Ungarn, Deutschland, Polen und der Türkei herangezogen, was den Aufwand aufgrund der guten Kenntnis der Flugzeugtypen als relativ überschaubar darstellt.

Da die Wartungskapazitäten vollständig für die eigene Flotte gebunden sind, bleibt im Winter kein Platz für Einsätze bei anderen Airlines. Andreas Gruber wies Anfragen von Dritten explizit zurück, da keine weiteren Kapazitäten verfügbar sind. Die priorisierte Instandhaltung der eigenen Maschine hat Vorrang vor externen Aufträgen, um den sicheren Betrieb bis zur neuen Strategieentscheidung zu gewährleisten.