Lastwagenunfall in Fischingen: Anhänger kippt, Fahrer mit 0,7 Promille erwischt

Ein Lastwagenfahrer in Fischingen verursachte beim Einbiegen einen Unfall, bei dem der Anhänger umkippte. Trotz fehlender Verletzungen wurde bei dem 39‑jährigen Fahrer ein Alkoholwert von 0,7 Promille gemessen. Der Vorfall wirft Fragen zur Ladungssicherung und zu Alkoholgrenzen im Berufsverkehr auf.

Ein 39‑jähriger Lastwagenfahrer geriet am Freitagmorgen in Fischingen in einen ungewöhnlichen Verkehr sunfall, der zwar keine Personen verletzt hat, jedoch erhebliche Sachschäden verursachte. Nach Angaben der Kantonspolizei Thurgau fuhr der Fahrer kurz vor 9 Uhr von der Murgstraße auf die Hauptstraße, um in den fließenden Verkehr einzufädeln.

Beim Einbiegen löste sich die Ladung des Anhängers, rutschte auf die Fahrbahn und brachte den gesamten Anhänger zum Kippen. Der umgefallene Anhänger blockierte kurzzeitig beide Fahrspuren und sorgte für einen Stau, bevor Rettungs- und Verkehrskräfte den Verkehr umgeleitet und den Anhänger aus der Gefahrenzone gezogen haben. Glücklicherweise blieb von den anwesenden Personen, einschließlich des Fahrers, niemand verletzt; der Sachschaden wurde auf mehrere hundert Franken geschätzt. Der Vorfall wurde durch eine routinemäßige Atemalkoholprobe näher untersucht.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Fahrer einen Blutalkoholgehalt von 0,7 Promille aufwies - ein Wert, der in der Schweiz deutlich über der gesetzlichen Grenze von 0,5 Promille für Fahrer von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3.500 kg liegt. Trotz dieses Befundes wurde dem Fahrer vor Ort keine Strafe oder ein Bußgeldauferlegt, da die Polizei den Vorfall zunächst als reinen Sachschaden ohne unmittelbare Gefährdung von Dritten einstufte.

Die Polizei wird jedoch ein Bußgeldverfahren einleiten und den Fahrer zur Abgabe einer Ärztlichen Tauglichkeitsbestätigung auffordern, bevor ihm das Führen von schweren Fahrzeugen wieder gestattet wird. Der Unfall wirft Fragen zur Ladungssicherung und zum verantwortungsbewussten Umgang mit Alkohol im Straßenverkehr auf. Fachleute aus dem Bereich der Logistik betonen, dass die ordnungsgemäße Verstauung von Gütern im Anhänger nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein entscheidender Faktor für die Verkehrssicherheit ist.

Gleichzeitig appellieren Verkehrssicherheitsorganisationen an alle Fahrer von Nutzfahrzeugen, sich strikt an die Alkoholgrenzen zu halten, da selbst geringe Mengen den Reaktionsvermögen beeinträchtigen können. Der Vorfall in Fischingen dient als Mahnung, dass die Kombination aus unzureichender Ladungssicherung und Alkohol am Steuer ein hohes Risiko für Unfälle darstellt, das sowohl für die Betroffenen als auch für andere Verkehrsteilnehmer gravierende Folgen haben kann





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Lastwagenunfall Ladungssicherung Alkohol Am Steuer Fischingen Verkehrssicherheit

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zeitenwende in Ungarn: Peter Magyar verspricht Dienst statt Herrschaft und feiert mit der NationDer neue ungarische Ministerpräsident Peter Magyar wird mit grosser Begeisterung begrüßt. Im Parlament kündigt er einen Systemwechsel an, verspricht mehr Demokratie und eine Rückbesinnung auf Gewaltenteilung. Während sich viele über die neue Ära freuen, bleiben alte Orban-Anhänger skeptisch und prophezeien ein baldiges Scheitern. Experten betonen die historische Chance für Reformen.

Read more »

Zwei verletzte Motorrad-Fahrer: Der Junglenker verletzt sich bei missglücktem KunststückEin 19-jähriger Motorradfahrer hat sich am Mittwoch bei einem missglückten «Wheelie» in Mellingen mittelschwer verletzt. Wenige Stunden später stürzte in Niederlenz ein weiterer Motorradfahrer bei einer Probefahrt mit einer nicht eingelösten Rennmaschine. Die Kantonspolizei verzeigte beide Männer.

Read more »

Verdächtiger war in Winterthurer Islamisten-Szene aktivDer Mann, der mutmasslich in Winterthur drei Menschen verletzt hat, ist nach SRF-Recherchen Dschihad-Anhänger.

Read more »

So leiden und jubeln die Nati-Anhänger in der Fanzone mit ihren HeldenGleich neben der SwissLife Arena verfolgen zahlreiche Eishockey-Begeisterte in der offiziellen WM-Fanzone den Viertelfinal der Schweizer Hockey-Nati und sorgen für ausgelassene Stimmung.

Read more »