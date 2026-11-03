LASK besiegt Slovan Bratislava mit 4:0 in der Europa Conference League

Der LASK gewinnt deutlich mit 4:0 gegen Slovan Bratislava. Kasper Jørgensen trifft doppelt, Samuel Adeniran und Robert Ljubicic sorgen für die weiteren Treffer.

Die Fußballmannschaft des LASK hat ein klares Statement gesetzt und den FC Slovan Bratislava mit einem deutlichen 4:0-Sieg geschlagen. Das Spiel war geprägt von der Überlegenheit der österreichischen Mannschaft, die ihre Chancen konsequent nutzte und das gegnerische Tor mehrfach überwand. Trotz zahlreicher Versuche der Gäste blieb die Defensive um Tigran Barseghyan und Leo Hofstädter letztlich chancenlos.

Jørgensen dominiert mit Kopfball und Freistoß

Kasper Jørgensen bestimmte das Geschehen auf dem Feld und erzielte zwei entscheidende Tore für die Hausherren. Sein erstes Tor zum 1:0 resultierte aus einer Ecke, bei der Moses Usor eine Flanke spielte und Jørgensen den Ball per Kopf aus kürzester Distanz oben links ins Netz köpfte. Damit ging der LASK frühzeitig in Führung und übte Druck auf die Verteidigung von Slovan Bratislava aus. Die Präzision bei Standardsituationen zeigte sich erneut beim zweiten Treffer. Jørgensen verwandelte einen direkten Freistoß mit dem rechten Fuß unten rechts zum 2:0. Dieser Treffer unterstrich die technische Klasse des dänischen Stürmers und ließ die Hoffnungen der Besucher schwinden.

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Ljubicic und Adeniran verdoppeln den Vorsprung

Nach der Halbzeitpause steigerte der LASK seinen Druck weiter und erhöhte auf 3:0. Robert Ljubicic traf nach einer Ecke aus kürzester Distanz unten links zum zwischenzeitlichen 3:0. Zuvor hatte sein Schuss aus derselben Position zwar abgeblockt werden können, doch die Folgeaktion führte zum Erfolg. Der definitive Endstand wurde durch Samuel Adeniran besiegelt. Nach einem Konter bereitete Sascha Horvath den Angriff vor, woraufhin Adeniran mit dem linken Fuß aus dem Sechzehner in die Tormitte unter die Latte traf. Das Ergebnis von 4:0 spiegelte die Dominanz der Linzer wider, die ihre Angriffe effizient führten.

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Gastgeber versäumt zahlreiche Großchancen

Trotz des klaren Ergebnisses bot das Spiel auch Momente, in denen Slovan Bratislava hätte näher herankommen können. Spieler wie Tigran Barseghyan und Alexej Maros scheiterten jedoch an der Parade von Leo Hofstädter oder verfehlten das Tor knapp. Auch der LASK selbst ließ einige Möglichkeiten liegen. Christoph Lang versuchte es mehrmals mit Schüssen aus der Strafraummitte und aus der Distanz, wobei seine Bälle entweder abgeblockt wurden oder knapp am Tor vorbeizogen. Sasa Kalajdzic hatte ebenfalls mehrere Versuche, die entweder gehalten oder abgewehrt wurden. Diese statistischen Details zeigen, dass beide Teams offensive Ambitionen hatten, aber die Effizienz auf Seiten des LASK eindeutig höher war.

Strategische Übersicht und Leistungsbilanz

Die Analyse der Spielzüge offenbart, dass der LASK durch schnelle Konter und gut vorbereitete Standards seine Vorteile ausspielte. Namen wie Krystof Danek, Melayro Bogarde und Alemão tauchten in den Vorlagen zu den Chancen auf, konnten aber nicht den Durchbruch verhindern. Für Slovan Bratislava blieben die Bemühungen von Andraz Sporar und Nino Marcelli ohne nennenswerten Erfolg. Die defensive Struktur des LASK hielt stand, während die Offensive um Kasper Jørgensen und Samuel Adeniran präzise agierte. Das klare 4:0 ist ein verdienter Sieg, der die Stärke des Teams unter Beweis stellt.