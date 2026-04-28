Lärm: Eine unterschätzte Gefahr für Gesundheit und Wohlbefinden

Neue Forschungsergebnisse zeigen die weitreichenden gesundheitlichen Folgen von Lärmbelastung auf, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu psychischen Leiden und vorzeitigen Todesfällen. Die Bedeutung von Ruhe und ruhigen Orten für unsere Gesundheit wird hervorgehoben.

Lärm ist weit mehr als nur eine Belästigung oder Ursache für Schlafstörungen. Seine Auswirkungen auf unsere Gesundheit sind umfassend und reichen von Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen über psychische Leiden bis hin zu vorzeitigen Todesfällen.

Studien zeigen, dass chronische Lärmbelastung, insbesondere durch Verkehr, europaweit jährlich zu etwa 73.000 vorzeitigen Todesfällen führt. Darüber hinaus werden jährlich rund 49.000 neue Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 23.000 Neuerkrankungen an Typ-2-Diabetes mit Verkehrslärm in Verbindung gebracht. Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Verkehrslärm auch das Risiko für Depressionen und Demenz in ganz Europa erhöht. Auch Kinder und Jugendliche sind stark von Lärm betroffen.

Übermäßiger Lärm kann zu Lernverzögerungen, kognitiven Beeinträchtigungen und einem erhöhten Risiko für Übergewicht führen, wobei diese Effekte sich oft bis ins Erwachsenenalter fortsetzen. Im Vergleich zu anderen umweltbedingten Gesundheitsrisiken stellt Verkehrslärm in Europa, nach der Luftverschmutzung, eine der größten Gefahren für die Gesundheit dar. Im Gegensatz dazu fördert Ruhe die körperliche und psychische Erholung. Ein ruhiges Umfeld ermöglicht es dem Körper, sich zu entspannen, den Blutdruck zu senken, Stress abzubauen und die Konzentrationsfähigkeit zu verbessern.

Ruhe ist eine essentielle natürliche Ressource für unser Wohlbefinden. Daher ist der Zugang zu ruhigen, öffentlichen Orten, insbesondere für Menschen, die in lärmintensiven Umgebungen leben, von großer Bedeutung. Diese Rückzugsorte bieten nicht nur Erholung, sondern fördern auch das soziale Miteinander. Die Erhaltung, Förderung und Schaffung von ruhigen Erholungsorten in der Nähe von Wohngebieten ist daher entscheidend für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden.

Der menschliche Organismus und das Gehör sind an die Geräuschkulisse vergangener Naturlandschaften angepasst. Laute und ungewohnte Geräusche dienten einst als Warnsignale und lösten Alarmbereitschaft aus. Die heutige Geräuschkulisse ist jedoch von technischen Geräuschen dominiert, auf die unser Körper weiterhin mit Stressreaktionen reagiert, die das Wohlbefinden und die Gesundheit beeinträchtigen. Die wirtschaftlichen Folgen der Lärmbelastung sind ebenfalls erheblich.

In der Schweiz beliefen sich die gesamten Lärmkosten durch Verkehr im Jahr 2022 auf rund 3 Milliarden Franken. Für Liechtenstein belaufen sich die jährlichen Lärmkosten auf etwa 13 Millionen Franken, einschließlich Gesundheitskosten, Wertverluste von Immobilien und immaterieller Kosten wie der Verringerung der Lebensqualität. Diese Kosten werden von der Allgemeinheit getragen, nicht von den Verursachern. Daher sind Lärmminderungsmassnahmen und die Schaffung ruhiger Erholungsorte unerlässlich.

Jeder Einzelne kann durch angepasste Verkehrsmittelwahl, Rücksichtnahme auf Ruhezeiten und die Verwendung lärmarmer Geräte zu einer ruhigeren Umgebung beitragen. Eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Lärmproduktion ist ein wichtiger Schritt in eine ruhigere Zukunft





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