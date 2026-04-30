Langzeitfolgen sexueller Gewalt: Studie zeigt massive Belastung der Opfer

Eine Studie zeigt, dass über 70 Prozent der Betroffenen sexueller Gewalt auch ein Jahr nach dem Übergriff unter erheblichen psychischen und körperlichen Folgen leiden. Die Versorgung bricht in der Schweiz oft nach der Notfallversorgung ab. Die Studie fordert einen Ausbau der psychologischen Nachsorge.

Eine erschütternde Studie offenbart die gravierenden und lang anhaltenden Folgen sexueller Gewalt in der Schweiz . Über 70 Prozent der Betroffenen leiden auch ein Jahr nach dem Übergriff unter den Folgen, was die Notwendigkeit einer umfassenden und langfristigen Betreuung unterstreicht.

Die Forschungsergebnisse, die über einen Zeitraum von zwei Jahren in der Westschweiz erhoben wurden, zeigen ein düsteres Bild von tiefgreifenden psychischen und körperlichen Traumata, die den Alltag der Opfer nachhaltig beeinträchtigen. Studienleiterin Jasmine Abdulcadir betont, dass sexuelle Übergriffe Ereignisse mit vielfältigen, tiefgreifenden und anhaltenden Folgen darstellen, die bislang weitgehend unterschätzt wurden. Die Untersuchung, an der mehrere Spitäler in der Romandie beteiligt waren, liefert belastbare Daten, die die Schwere der Situation verdeutlichen.

Die Zahlen sind alarmierend: Zwölf Monate nach dem traumatischen Ereignis kämpfen 71 Prozent der Opfer mit depressiven Symptomen, während 68 Prozent Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) zeigen. Ein erheblicher Anteil von 60 Prozent leidet unter signifikanten Angststörungen. Doch die Folgen beschränken sich nicht auf die psychische Gesundheit. Mehr als die Hälfte der Teilnehmenden klagt auch ein Jahr später über chronische Schmerzen, Migräne, Erschöpfung oder Magen-Darm-Probleme.

Diese körperlichen Beschwerden werden oft durch die traumatische Erfahrung ausgelöst und können die Lebensqualität der Betroffenen erheblich mindern. Darüber hinaus berichten über 60 Prozent der sexuell aktiven Opfer von massiven Funktionsstörungen im Intimbereich, die durch Libidoverlust und Schmerzen gekennzeichnet sind und die Rückkehr zu einer gesunden Sexualität erschweren. Der Bericht verdeutlicht, dass der Körper das Trauma regelrecht speichert und die Auswirkungen über lange Zeit hinweg spürbar sind.

Ein besorgniserregender Aspekt der Studie ist, dass die Mehrheit der Opfer die Täterperson kennt – oft handelt es sich um Freunde, Bekannte oder (Ex-)Partner. Die Übergriffe finden überwiegend im privaten Raum statt, was die Verletzung des Vertrauens und die Zerstörung des Sicherheitsgefühls noch verstärkt.

Zudem gaben 61 Prozent der Befragten an, bereits früher in ihrem Leben sexuelle Gewalt erfahren zu haben, was auf ein erhöhtes Risiko für erneute Viktimisierung aufgrund bestehender psychischer Vorerkrankungen oder sozialer Vulnerabilität hindeutet. Obwohl ein Großteil der Betroffenen (81 Prozent) innerhalb der ersten 72 Stunden medizinische Hilfe in Anspruch nimmt, stellt die Studie einen deutlichen Versorgungsengpass nach der Notfallversorgung fest.

Die Versorgungskette bricht oft ab, was dazu führt, dass die Opfer auf dem langen Weg der Heilung und Rehabilitation nicht ausreichend unterstützt werden. Die Studienautoren fordern daher einen massiven Ausbau spezialisierter psychologischer Nachsorgeangebote in der gesamten Schweiz. Es bedarf standardisierter Abläufe, einer besseren Schulung des medizinischen Personals und einer stärkeren Vernetzung der verschiedenen Hilfsangebote, um sicherzustellen, dass Opfer nicht nur die erste Notfallversorgung erhalten, sondern auch auf dem langen Weg zurück in ein selbstbestimmtes Leben begleitet werden.

Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden und nachhaltigen Strategie zur Prävention sexueller Gewalt und zur Unterstützung der Betroffenen. Im Rahmen der nationalen Strategie wird ab Mai auch die Hotline 142 für Opfer von Gewalt in Betrieb genommen, was einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Zugänglichkeit von Hilfsangeboten darstellt.

Die Ergebnisse dieser Studie sind ein Weckruf für die Gesellschaft, die Augen vor den verheerenden Folgen sexueller Gewalt nicht zu verschließen und alles Notwendige zu tun, um Betroffene zu schützen und ihnen eine umfassende und langfristige Unterstützung zu bieten. Die langfristigen Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit der Betroffenen sind immens und erfordern eine konzertierte Anstrengung aller Beteiligten, um eine nachhaltige Verbesserung der Situation zu erreichen





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