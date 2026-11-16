Experten von SRF Puls beleuchten die Sicherheit von Pantoprazol über Jahre hinweg. Prof. Neuner-Jehle warnt vor B12-Mangel und Infekten, während andere Ärzte moderate Dosen befürworten.

Die langfristige Einnahme von Pantoprazol zur Behandlung von Magensäurerückfluss wird in einem aktuellen Experten-Chat auf der Gesundheitsplattform SRF Puls kritisch hinterfragt. Verschiedene Gastroenterologen und Innenspezialisten, darunter Dr. Mentor Bilali von Dr. Senta Hutter vom Spital Limmattal in Schlieren und Prof. Stefan Neuner-Jehle von der Universität Zürich, beleuchten die Vor- und Nachteile dieser Standardtherapie. Die Diskussion dreht sich primär um die Sicherheit einer dauerhaften Medikation und die Möglichkeiten, die Beschwerden ohne oder mit geringeren Dosen von Protonenpumpenhemmern zu kontrollieren.

Sicherheit der Langzeittherapie mit Pantoprazol

Dr. Senta Hutter betonte in ihrer Einschätzung, dass Pantoprazol als sicheres Medikament gilt und auch über längere Zeiträume von bis zu einem Jahr oder darüber hinaus eingenommen werden darf, sofern es eine nachweisbare Linderung der Symptome wie stiller Reflux bietet. Für Patienten, die bereits seit mehreren Jahren täglich eine Kapsel Esomep 40 oder Pantoprazol 40 mg nutzen, bestätigte Prof. Stefan Neuner-Jehle, dass die aktuelle Studienlage die Langzeitanwendung als recht sicher einstuft, wenn ein medizinisch guter Grund dafür besteht. Dennoch rät er dazu, regelmäßig zu prüfen, ob eine Reduktion der Dosis, etwa auf 20 mg, oder eine medikamentenfreie Phase möglich ist, um das Wohlbefinden ohne volle Dosierung zu testen.

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Prof. Neuner-Jehle wies jedoch explizit auf potenzielle Risiken hin, die mit der langfristigen Unterdrückung der Magensäureproduktion verbunden sind. Zu den dokumentierten Nebenwirkungen gehören gehäuft bakterielle Infektionen wie Lungenentzündung oder Darmentzündungen sowie ein Mangel an Vitamin B12. Darüber hinaus werden in der medizinischen Literatur schwere, wenn auch sehr seltene Nebenwirkungen diskutiert, darunter Nierenschädigungen, Demenz und Osteoporose. Die wissenschaftliche Datenlage zu diesen spezifischen schwerwiegenden Effekten wird jedoch als bescheiden und unsicher eingestuft, was eine klare Zuordnung der Kausalität erschwert.

Behandlungsoptionen bei Stress und speziellen Symptomen

Neben der reinen Säurehemmung standen im Chat konkrete Alltagsprobleme im Fokus, insbesondere solche, die durch psychische Belastungen getriggert werden. Ein Patient beschrieb, dass er seit drei Jahren unter starkem Reflux leidet, der sich vor allem in Stresssituationen wie öffentlichen Präsentationen oder Reden vor vielen Personen verschärft. Bisherige Versuche mit Entspannungs- und Atemübungen erwiesen sich als in dieser akuten Phase oft unzureichend. Dr. Senta Hutter empfahl hier eine pragmatische, bedarfsweise Therapie: Die Einnahme von 40 mg Pantoprazol ein bis eine halbe Stunde vor der belastenden Situation kann die Symptomatik effektiv unterdrücken, ohne dass eine tägliche Dauereinnahme zwingend erforderlich ist.

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Ein weiterer Fall betraf einen Patienten mit krankhaftem Luft-Aufstossen, das nicht mit Säure, sondern mit Luft verbunden ist und von Hitzgi begleitet wird. Dieser Zustand trat über den ganzen Tag verteilt auf, wobei der Patient keinen klaren Zusammenhang mit bestimmten Nahrungsmitteln wie Zwiebeln, Knoblauch oder Hülsenfrüchten sah, sondern eher mit Zucker und ungesunden Lebensmitteln. Dr. Flurin Schnyder, Oberarzt für Viszeralchirurgie am Spital Limmattal in Schlieren, diagnostizierte dies als spezifische Form des Luft-Aufstossens. Er riet zur Abklärung mittels einer drahtgeführten Säuremessung, um die Beschwerden exakt zu detektieren. Sollte sich diese Form bestätigen, könnte eine gezielte Atem- und Schlucktherapie eine wirksame Alternative zur medikamentösen Behandlung darstellen.

Konservative Maßnahmen und operative Optionen

Für Patienten, die ihre Refluxbeschwerden bereits seit vielen Jahren behandeln, darunter eine Vorgeschichte mit Speiseröhrenentzündung, bot Dr. Mentor Bilali vom MagenDarm Zentrum Oberaargau Strategien zur Dosisreduktion an. Er fragte nach, ob bereits konservative Massnahmen wie ein nicht allzu spätes Abendessen oder das höher Lagern des Kopfendes im Bett versucht wurden. Sein Rat lautet, das Pantoprazol schrittweise auf 20 mg zu reduzieren und zu beobachten, ob der Patient darunter beschwerdefrei bleibt. Diese stufenweise Annäherung ermöglicht es, die minimale effektive Dosis zu finden und unnötige Langzeitbelastungen zu minimieren.

Bei einem 77-jährigen Patienten mit Zwerchfellbruch und weitem Mageneingang stand die Frage im Raum, ob eine Operation ratsam ist oder ob zunächst neue Medikamente wie Dexilant 60 mg und Ernährungsumstellungen ausschöpfend versucht werden sollten. Dr. Bilali empfahl, zuerst mit der Ernährung und dem neuen Medikament Dexilant zu arbeiten, da die volle Wirkung noch nicht absehbar war. Sollte Dexilant zusammen mit der Ernährungsumstellung keine Besserung bringen, sind weitere invasive Abklärungen wie eine Magenspiegelung oder eine 24-Stunden-Säuremessung über einen Schlauch in der Nase indiziert. Die Experten einigten sich darauf, dass die individuelle Abklärung durch die behandelnde Ärztin oder den behandelnden Arzt stets vorrangig bleibt und diese Ratschläge keine Diagnose ersetzen.