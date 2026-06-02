Langfristige Trends bei Schweizer Insekten: Totholzkäfer erholen sich, Tagfalter verlieren weiter an Artenvielfalt

Eine Studie von Agroscope, WSL und Partnern dokumentiert die Entwicklung von 811 Insektenarten zwischen 1930 und 2021. Während Totholzkäfer seit den 2000er‑Jahren wieder das alte Niveau erreichen, sind Tagfalter um 12 % zurückgegangen, besonders im Mittelland. Ursachen sind landwirtschaftliche Intensivierung, Waldnutzung und Klimawandel, während neuere Naturschutzmaßnahmen bereits positive Effekte zeigen.

In einer umfassenden Studie, die von Agroscope in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) und weiteren nationalen sowie internationalen Forschungseinrichtungen durchgeführt wurde, wurde die Entwicklung von Insektenarten in der Schweiz über fast ein Jahrhundert dokumentiert.

Die Untersuchung, die im Fachjournal "Nature Ecology and Evolution" veröffentlicht wurde, analysierte 811 Artenmeldungen aus den Jahren 1930 bis 2021. Ziel war es, langfristige Trends bei Totholzkäfern und Tagfaltern zu identifizieren und die Ursachen für deren unterschiedliche Entwicklung herauszuarbeiten. Die Ergebnisse zeigen ein überraschendes Muster: Während die Artenvielfalt der Totholzkäfer nach einem Rückgang bis etwa 1960 wieder zunahm und seit den 2000er‑Jahren das Niveau von 1930 erreichte, hat die Vielfalt der Tagfalter seit den 1980er‑Jahren einen dauerhaften Rückgang erlitten.

Im landesweiten Durchschnitt gibt es heute rund zwölf Prozent weniger Tagfalterarten im Vergleich zu 1930. Besonders stark ist der Verlust im Mittelland mit fast dreißig Prozent und in den nördlichen Voralpen mit rund dreizehn Prozent. Diese Divergenz wird vor allem mit den unterschiedlichen Anforderungen der beiden Insektengruppen an ihre Lebensräume erklärt. Der stärkste Artenschwund bei Tagfaltern fiel in die Phase der intensiven landwirtschaftlichen Mechanisierung zwischen 1950 und 1980.

Der vermehrte Einsatz von Düngemitteln, Pflanzenschutzmitteln und die strukturelle Vereinheitlichung von Agrarflächen führten zu einer drastischen Reduktion von Blühflächen und naturnahen Randzonen, die für die Larven und erwachsenen Falter essenziell sind. Gleichzeitig wurden in der Forstwirtschaft große Mengen an Totholz entfernt, um Holzernte zu optimieren, was vielen holzbewohnenden Käferarten die notwendige Habitatbasis raubte.

Im Gegensatz dazu profitierte ein Teil der Totholzkäfer von klimatischen Veränderungen: steigende Temperaturen begünstigten wärmeliebende Arten, und außergewöhnliche Sturmtiefs wie "Vivian" (1990) und "Lothar" (1999) legten enorme Mengen an Totholz an, das als Nahrungs- und Brutstätte diente. Ein positiver Wendepunkt ist seit den 1990er‑Jahren erkennbar. Verbesserte Umwelt‑ und Naturschutzmaßnahmen - etwa biodiversitätsfreundlichere Waldbewirtschaftung, Agrarumweltprogramme und gezielte Förderung von Blühstreifen - haben in vielen Regionen zu einer teilweisen Erholung der Käferpopulationen geführt.

Studienmitautor Kurt Bollmann von der WSL betont, dass diese Erfolge vor allem auf Maßnahmen im Wald zurückzuführen seien, während für spezialisierte Tagfalterarten noch deutlich intensivere Anstrengungen nötig seien. Die Mitarbeit von Institutionen wie dem nationalen Datenzentrum info fauna, der Schweizerischen Vogelwarte Sempach, dem Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), der ETH Zürich, den Universitäten Basel und Zürich sowie der spanischen Estación Biológica de Doñana verdeutlichte die interdisziplinäre und grenzüberschreitende Bedeutung des Projekts.

Die Forschung liefert wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Gestaltung von Naturschutz‑ und Agrarpolitiken. Sie zeigt, dass das Zusammenspiel von Klimawandel, landwirtschaftlicher Intensivierung und forstwirtschaftlichen Praktiken tiefgreifende Auswirkungen auf die Biodiversität hat. Gleichzeitig bestätigt sie, dass gezielte Schutzmaßnahmen und ein bewusster Umgang mit natürlichen Ressourcen - insbesondere das Belassen von Totholz im Wald - effektive Wege sind, um sowohl spezialisierte Käfer als auch bedrohte Schmetterlingsarten zu erhalten.

Die Studie unterstreicht die Dringlichkeit, die Bemühungen zum Schutz von Lebensräumen zu intensivieren, um die langfristige Stabilität der Schweizer Insektenvielfalt zu sichern





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Insektenvielfalt Tagfalter Totholzkäfer Landwirtschaftliche Intensivierung Naturschutz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutsche Unternehmen kehren nach drei Jahren zum Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg zurückDeutsche Firmen nehmen erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs wieder am St. Petersburger Wirtschaftsforum teil. Trotz stark gesunkener Handelszahlen betonen Unternehmen langfristige Interessen und fordern eine Wiederaufnahme von Direktinvestitionen und Gasimporten.

Read more »

[Sponsored] Das Rezept für erfolgreiche DiversifikationBreite Diversifikation reduziert Risiken, stabilisiert das Portfolio und stärkt das langfristige Wachstum, ein zentraler Erfolgsfaktor für Anlegerinnen und Anleger.

Read more »

Lösung für jüdische und muslimische Gräber auf Freiburger FriedhofAuf der Basis eines neuen Friedhofsreglements haben die Stadt Freiburg sowie die jüdische und die muslimische Gemeinde für den Friedhof St. Leonhard neue Vereinbarungen getroffen. Sie regeln die langfristige Nutzung der jeweiligen Grabfelder. Möglich werden neu Grossgräber und eine dauerhafte Bestattung.

Read more »

Neue Vereinbarungen für den Friedhof St. Leonhard in FreiburgDie Stadt Freiburg, die jüdische und die muslimische Gemeinde haben neue Vereinbarungen für den Friedhof St. Leonhard getroffen. Diese regeln die langfristige Nutzung der jeweiligen Grabfelder und ermöglichen neu Grossgräber und eine dauerhafte Bestattung.

Read more »