Langfristige Traumata nach sexuellem Missbrauch: Studie zeigt Ausmaß der Folgen

Eine Studie der Universitätsspitäler Genf und Lausanne zeigt, dass sexuelle Übergriffe langfristige psychische und physische Folgen für die Opfer haben. Mehr als die Hälfte der Betroffenen leiden an Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen.

Die Geschehnisse liegen sieben Jahre zurück, doch Manon, deren Name hier geändert wurde, erinnert sich an den Vorfall, als wäre er erst gestern passiert. Auf einer Feier wurde sie von einer ihr bekannten Person sexuell missbraucht.

Sie war zu diesem Zeitpunkt 29 Jahre alt und befand sich in einem Zustand der Wehrlosigkeit, verstärkt durch erheblichen Alkoholkonsum. Im Anschluss an den Übergriff quälten sie unaufhörlich Selbstvorwürfe: Hätte sie die Party nicht besucht, weniger getrunken oder früher nach Hause gegangen, wäre dies nicht geschehen.

Schließlich entschied sie sich, im Universitätsspital Genf professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Manon ist nicht allein. Sie ist eine von 623 Personen, die in den letzten Jahren aufgrund von sexuellem Missbrauch in den Universitätsspitälern Genf und Lausanne sowie in weiteren regionalen Westschweizer Krankenhäusern behandelt wurden. Mit wenigen Ausnahmen handelte es sich bei den Opfern um Frauen.

Ein medizinisches Team initiierte eine umfassende Untersuchung, um die langfristigen Auswirkungen sexueller Gewalt besser zu verstehen. Da ein beträchtlicher Anteil der Betroffenen minderjährig war, konnten von den insgesamt 623 Fällen lediglich 454 für die Studie zur Erforschung der langfristigen Folgen sexueller Gewalt herangezogen werden. Letztendlich entschieden sich 178 Personen, an der Studie teilzunehmen. Diese Teilnehmer sind im Durchschnitt 30 Jahre alt.

Die Analyse ergab, dass bei den meisten sexuellen Übergriffen auch körperliche Gewalt wie Schläge, Tritte und Würgegriffe eine Rolle spielte, oft begleitet von Alkohol- oder Drogenkonsum. Die ersten Ergebnisse der Studie wurden heute vorgestellt. Sie zeigen, dass mehr als die Hälfte der Opfer nach einem Übergriff an Angststörungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, die sich in Form von Flashbacks und erhöhter Schreckhaftigkeit äußern. Diese tiefgreifenden Traumata wurden aufgrund fehlender Langzeitstudien bisher unterschätzt.

Darüber hinaus berichteten sexuell aktive Personen ein Jahr nach dem Missbrauch über sexuelle Funktionsstörungen wie vermindertes sexuelles Verlangen oder Schwierigkeiten, einen Orgasmus zu erreichen. Hinzu kommen körperliche Beschwerden wie chronische Schmerzen, Magen-Darm-Probleme, Schlafstörungen, anhaltende Müdigkeit und Migräne.

"Die Ergebnisse verdeutlichen eindrücklich, dass sexuelle Übergriffe langfristige Traumata hinterlassen", betont Jasmine Abdulcadir, Co-Leiterin der Studie und leitende Ärztin an der gynäkologisch-geburtshilflichen Notfallstation der Universitätsspitäler Genf. "Diese Traumata wurden aufgrund fehlender Langzeitstudien bislang unterschätzt. " Die Studie zeigt, dass die Opfer die Täter in den meisten Fällen kannten – es handelte sich häufig um Freunde, Bekannte oder intime Partner. Die Übergriffe ereigneten sich überwiegend im privaten Umfeld, beispielsweise in der eigenen Wohnung oder in der Wohnung des Täters.

Manon beschreibt, wie der Vorfall sie bis heute prägt: in ihren persönlichen Beziehungen, in ihrer Wahrnehmung bestimmter Situationen und in ihren veränderten Schlafgewohnheiten. Sie hat gelernt zu akzeptieren, dass sie nie wieder ganz die Person sein wird, die sie vor jener Nacht war, und dass der Missbrauch sie "in gewisser Weise ein Leben lang verfolgen" wird.

Manon hält die Studie für äußerst wertvoll, da der Bericht des HUG aufzeigt, was Hunderte von Frauen erlebt haben und immer noch erleben – und dies sind nur die Fälle, die tatsächlich gemeldet wurden. Als Betroffene versuchten sie und andere Frauen ständig, "ein Gleichgewicht zu finden zwischen der Rückkehr ins Leben, so gut es geht, und dem Kampf für Gerechtigkeit".

Die Studienleiter planen, die Studie fortzusetzen und sind überzeugt, dass die gewonnenen Erkenntnisse dazu beitragen werden, Opfer sexueller Übergriffe langfristig besser zu begleiten und zu behandeln. Sie wünschen sich, in Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten aus der Deutschschweiz bald eine nationale Studie präsentieren zu können, um ein umfassenderes Bild der Situation in der gesamten Schweiz zu erhalten und die Versorgung von Betroffenen zu verbessern





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