Die Stadt Langenthal beteiligt sich an der nationalen Plakatkampagne "Gleichstellung verhindert Gewalt". Die Kampagne soll auf die Ursachen von Gewalt aufmerksam machen und Menschen dazu ermutigen, sich für die Prävention zu engagieren.

Langenthal setzt Zeichen gegen Gewalt mit Plakatkampagne Die Stadt beteiligt sich an der nationalen Aktion Gleichstellung verhindert Gewalt. Die Kampagne zeigt auf, wie Machtungleichgewichte zu Übergriffen führen können.

Die Stadt Langenthal beteiligt sich an der nationalen Plakatkampagne Gleichstellung verhindert Gewalt, wie sie auf ihrer Website mitteilt. Die Aktion erfolgt im Rahmen der Regierungsrichtlinien zur Förderung der psychischen Gesundheit. Entsprechende Plakate hängen derzeit im Stadtgebiet. Die Kampagne macht darauf aufmerksam, dass Gewalt viele Ursachen hat.

Häufig entstehe sie dort, wo Menschen sich über andere stellen - etwa durch Machtungleichgewichte oder diskriminierende Normen. Sie sensibilisiert für frühe Anzeichen von Gewalt und informiert über Unterstützungsangebote.

Zudem zeigt die Kampagne auf, wie jede und jeder einen Beitrag leisten kann: indem man Hilfe sucht, anderen beisteht oder das eigene Verhalten reflektiert. Gemeinnützige Organisationen sowie kantonale und kommunale Stellen können kostenloses Kampagnenmaterial bestellen. Die Stadt ruft dazu auf, sich an der Kampagne zu beteiligen und die Botschaft weiterzutragen. Gewaltprävention sei eine gemeinsame Aufgabe





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