Lange Krankenhausaufenthalte wegen Pflegeplatzmangel kosten das Gesundheitssystem Millionen und verzögern Eingriffe

Patienten, die auf einen Pflegeheimplatz warten, blockieren akute Krankenhausbetten und verursachen zusätzliche Kosten. Spitäler fordern fair finanzierte Übergangslösungen und die Beseitigung von Fehlanreizen, während die Finanzierung von Pflegeeinrichtungen als zentrales Hindernis gilt.

Viele Patienten, die bereits bereit für die Entlassung sind, verbringen laut aktuellen Berichten noch deutlich zu lange Zeit im Krankenhaus. Diese Überläufe belasten das Gesundheit ssystem nicht nur mit zusätzlichen Kosten in Millionenhöhe, sondern führen auch zu Engpässen bei akuten Betten, was geplante Eingriffe verzögern kann.

Die Sprecherin des Schweizer Spitalverbands, Catherine Favre Kruit, verweist darauf, dass vor allem Menschen, die auf einen Platz im Pflegeheim warten, betroffen sind. Im Jahr 2025 mussten Patienten im Mittel rund 16 Tage länger im Spital verweilen, weil kein geeigneter Pflegeplatz verfügbar war. In einigen Regionen, zum Beispiel am Freiburger Spital (HFR), summierten sich die Wartezeiten auf über 9 000 Tage, während das Kantonsspital Aarau (KSA) zeitweise eine Bettenauslastung von 100 Prozent erreichte.

Die Folge: geplante Operationen und andere Eingriffe mussten verschoben werden, weil die akut verfügbaren Betten von aussichtsreichen, aber noch nicht entlassenen Patienten blockiert wurden. Die Kosten für diese unnötigen Aufenthalte bleiben laut Joël Hoffmann, Sprecher des KSA, beim Spital sitzen und mindern zugleich den Ertrag, weil die Betten nicht für weitere Patienten genutzt werden können





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Krankenhausaufenthalt Pflegeplatzmangel Bettenengpass Finanzierung Übergangspflege

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vor dem Testspiel in San Diego - Für Liam Chipperfield ist Schweiz vs. Australien ganz speziellDer 22-Jährige durchlief sämtliche Schweizer Juniorenstufen, sein Papa Scott spielte jedoch lange für Australien.

Read more »

Cannabis Europa London 2026: Zukunft der europäischen BrancheDer zweite Konferenztag der Cannabis Europa London 2026 hat am Mittwoch deutlich gemacht, wo die nächsten Wachstumshebel der europäischen Branche liegen. Während die deutsche Konsolidierungswelle in den Mittelpunkt stellte, drehten sich die Panels im Barbican Centre um drei Themen, die in den nächsten zwölf Monaten den Wettbewerb prägen werden: standardisierte Genetik, die festgefahrene deutsche Telemedizin-Regulierung und die lange ignorierte Frauengesundheit.

Read more »

Das ändert sich nun für Schweizer EinkaufstouristenLange mussten Nutzer der Zoll-App Quickzoll einen Umweg über den Zollschalter machen, wenn sie vom reduzierten Mehrwertsteuersatz profitieren wollten. Nun hat der Bund einen zentralen Kritikpunkt beseitigt.

Read more »

Schertenleib oder Willis – wer hat das schönere Tor erzielt?Beim Eröffnungsspiel des neuen Stadions in Lugano schiesst Sydney Schertenleib in der 8. Minute ein Tor, von dem man denkt, es könnte für lange Zeit das schönste bleiben. Doch nur 13 Minuten später folgt das nächste Traumtor …

Read more »