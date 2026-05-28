Lange Baustelle im Hauenstein-Tunnel: Zugausfälle und Umleitungen zwischen Basel und Olten bis Juli 2026

Wegen Gleisarbeiten im Hauenstein-Tunnel kommt es von Juni bis Juli 2026 zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr zwischen Basel und Olten. Fern- und Regionalzüge fallen aus oder werden umgeleitet, die S9 wird durch Busse ersetzt. Reisende müssen mit längeren Fahrzeiten rechnen.

Pendler innen und Pendler zwischen Basel und Olten müssen sich in diesem Jahr auf erhebliche Einschränkungen und längere Reisezeiten einstellen. Grund ist eine umfassende Gleissperrung im Hauenstein-Tunnel , die vom 1.

Juni bis zum 27. Juli 2026 andauern wird. Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) haben diese Baustelle angekündigt, die im Rahmen der bereits seit 2023 laufenden und bis 2028 geplanten Grundinstandsetzung des wichtigen Tunnelbauwerks durchgeführt wird. In diesem Zeitraum erneuern die SBB das Gleis in Richtung Olten.

Die Auswirkungen auf den Bahnverkehr sind weitreichend: Im Fernverkehr entfallen einige Züge auf der Strecke zwischen Basel und Olten komplett, während andere Umleitungen befahren müssen. Auch der Regionalverkehr ist stark betroffen. Die S9 zwischen Olten, Läufelfingen und Sissach wird während der gesamten Sperrzeit durch Busse ersetzt. Die S3 zwischen Olten, Basel und Laufen verkehrt zwar weiterhin, allerdings mit teilweise geänderten Abfahrtszeiten.

Insgesamt verlängert sich für alle Reisenden die Fahrzeit. Um das Ausmaß der Beeinträchtigungen in den Hauptverkehrszeiten etwas zu mildern, haben die SBB eine Sonderregelung getroffen: Zwischen 6 und 9 Uhr morgens sowie zwischen 16 und 19 Uhr abends sollen temporär Teile des gesperrten Gleises freigegeben werden, sodass mehr Züge den Tunnel passieren können. Unabhängig davon wird aus Sicherheitsgründen die Geschwindigkeit im Tunnel für die Dauer der Arbeiten reduziert.

Die SBB empfehlen Fahrgästen, sich vor jeder Reise über die aktuellen Fahrplanänderungen zu informieren und ihre Verbindungen rechtzeitig zu planen. Diese Maßnahme ist Teil eines großen Infrastrukturprojekts, das die Zuverlässigkeit und Kapazität der Nord-Süd-Achse langfristig sichern soll, ist aber mit erheblichen temporären Unannehmlichkeiten für das tägliche Pendleraufkommen verbunden





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