Die Agrarproduktion in der EU stieg 2025 signifikant an. Die Bruttowertschöpfung kletterte um 8,8 Prozent auf 249,5 Milliarden Euro, getrieben durch höhere Preise und mengenmäßige Zuwächse im pflanzlichen Sektor.

Die landwirtschaftliche Produktion in der Europäischen Union verzeichnete im Jahr 2025 ein deutliches Wachstum, das den zuvor bestehenden Aufwärtstrend fortsetzte. Gemäß den aktuellen Daten der Landwirtschaftlichen Gesamtrechnungen (LGR) belief sich der Gesamtwert der Agrarproduktion auf 532,9 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr markiert dieser Wert einen signifikanten Schritt nach vorn und unterstreicht die dynamische Entwicklung des europäischen Agrarsektors in diesem Jahr. Die Daten belegen, dass sowohl pflanzliche als auch tierische Erzeugnisse sowie damit verbundene Dienstleistungen zu diesem Anstieg beigetragen haben.

Verteilung der Wertschöpfung nach Erzeugniskategorien

Pflanzliche Erzeugnisse spielten bei dieser Wertsteigerung eine dominierende Rolle. Knapp die Hälfte, genauer gesagt 48,9 Prozent des Gesamtwerts der Agrarproduktion, entfiel im Jahr 2025 auf diesen Sektor. Der monetäre Wert der pflanzlichen Produkte erreichte 273,2 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 1,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Entwicklung zeigt, dass der pflanzliche Bereich weiterhin das Rückgrat der europäischen Agrarwirtschaft bildet und an Bedeutung gewonnen hat.

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Der Bereich der tierischen Erzeugnisse folgte mit einem Anteil von etwas mehr als zwei Fünfteln, konkret 42,6 Prozent, an der Gesamtproduktion. Der Wert dieses Sektors belief sich auf 238,2 Milliarden Euro. Auffällig ist, dass der Zuwachs in diesem Bereich mit 9,2 Prozent deutlich höher ausfiel als im pflanzlichen Sektor. Dies deutet auf eine robuste Nachfrage oder preistreibende Faktoren in der Tierhaltung und Fleischproduktion hin, die zur Gesamtstärkung des Sektors beitrugen.

Der verbleibende Anteil von 8,5 Prozent, entsprechend 47,3 Milliarden Euro, entfiel auf landwirtschaftliche Dienstleistungen sowie nichtlandwirtschaftliche Nebentätigkeiten. Diese Kategorie umfasst alle weiteren Güter und Dienstleistungen des Sektors, die nicht direkt den primären Erzeugnissen zugeordnet werden können. Die Diversifizierung der Einkommensquellen durch Dienstleistungen bleibt ein wichtiger Pfeiler für viele landwirtschaftliche Betriebe in der Union.

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Steigende Vorleistungen und positive Bruttowertschöpfung

Die Kosten für Waren und Dienstleistungen, die im Produktionsprozess als Vorleistungen eingesetzt wurden, stiegen im Jahr 2025 um 1,8 Prozent an. Die Gesamtkosten für diese Vorleistungen beliefen sich auf 309,1 Milliarden Euro. Trotz dieses Anstiegs der inputseitigen Kosten verzeichnete die Branche einen starken Zuwachs bei der Bruttowertschöpfung. Diese erhöhte sich um 8,8 Prozent auf insgesamt 249,5 Milliarden Euro.

Die positive Entwicklung der Bruttowertschöpfung zeigt, dass die gestiegenen Erlöse aus der Produktion die steigenden Kosten für Vorleistungen weit überkompensiert haben. Landwirte und Agrarbetriebe konnten somit ihre Wertschöpfung deutlich ausbauen. Dieser finanzielle Spielraum ist entscheidend für Investitionen in nachhaltige Technologien, die Anpassung an den Klimawandel und die langfristige Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Agrarsektors auf dem globalen Markt.

Regionale Unterschiede und nationale Zuwachstrends

Die Zunahme des Gesamtwerts der landwirtschaftlichen Produktion war ein breiter Trend in der Europäischen Union. In 22 der 27 Mitgliedstaaten verzeichnete der Sektor im Jahr 2025 einen Anstieg. Besonders stark fiel die Entwicklung in Rumänien aus. Das Land verzeichnete den stärksten Zuwachs in der Union mit einer Steigerung von 13,6 Prozent. Diese hohe Rate hebt Rumänien als einen der wichtigsten Wachstumsmotoren für die europäische Landwirtschaft in diesem Zeitraum hervor.

Neben Rumänien zeigten auch mehrere weitere Mitgliedstaaten sehr positive Entwicklungen. In Tschechien, Irland, Estland, der Slowakei und Österreich lagen die Zuwachsraten ebenfalls über der Marke von 10 Prozent. Diese Länder demonstrieren eine hohe Dynamik in ihren jeweiligen landwirtschaftlichen Strukturen. Die konsistenten Wachstumsraten in diesen Nationen deuten auf eine allgemeine Stabilisierung oder Verbesserung der Rahmenbedingungen und Marktlagen in weiten Teilen des euroraums hin.

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Gegenläufig zur Mehrheit der Mitgliedstaaten entwickelten sich einige Staaten mit leichten Rückgängen. Griechenland verzeichnete einen Rückgang des Werts um 2,9 Prozent, gefolgt von Zypern mit einem Minus von 1,8 Prozent. Auch in Portugal, Finnland und Malta gab es leichte Einbußen. In diesen drei Ländern belief sich das Minus auf Jahressicht jedoch jeweils auf weniger als 1 Prozent. Diese geringfügigen Rückgänge stehen im deutlichen Kontrast zum starken Wachstum in den meisten anderen Teilen der Union.