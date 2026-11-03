Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern: Gigantische Flächen und globale Märkte

Die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist geprägt von historischen Kollektivierungen und heutigen Weltmarktpreisen. Erfahren Sie mehr über die Strukturen.

Die Landschaft Mecklenburg-Vorpommens wird dominiert von riesigen Feldflächen, die einen deutlichen Kontrast zu den kleinstrukturierten Ackerflächen westlicher Bundesländer bilden. Diese enorme Ausdehnung der Parzellen ist das direkte Ergebnis historischer Umwälzungen nach dem Zweiten Weltkrieg und der darauffolgenden Teilung Deutschlands. Während im Westen alliierte Mächte die Verwaltung übernahmen, führte die Besetzung durch die Sowjetunion im Osten zur vollständigen Kollektivierung der landwirtschaftlichen Betriebe.

Historische Wurzeln der Großflächigkeit

Die Enteignung privater Familienbetriebe und deren Übergang in Staatsbesuch schuf eine Struktur, die bis heute nachwirkt. Hecken, Feldwege und einzelne Bäume wurden systematisch beseitigt, um große zusammenhängende Flächen für den Staat zu schaffen. Einzelne Parzellen erstrecken sich nun über Hunderte Hektar, was selbst auf Satellitenbildern wie Google Maps als klare Grenze zwischen Ost und West erkennbar ist. Die Familie Böhmker aus Werder verlor ihren Betrieb nach der Flucht des Großvaters an den Volksbesitz. Erst nach dem Mauerfall am 9. November 1989 und der Wiedervereinigung begann ein zweijähriger, unsicherer Prozess zur Rückgabe des 45-Hektaren-Betriebs an die ursprüngliche Besitzerfamilie.

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Statistische Dominanz und globale Exporte

Laut Angaben des Kartenanbieters Diercke beträgt die durchschnittliche Betriebsgröße in Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2017 satte 277 Hektar. Dies entspricht etwa dem Viereinhalbfachen des gesamtdeutschen Durchschnittswerts von 60,5 Hektar. Insgesamt werden in diesem Bundesland 1,08 Millionen Hektar Ackerland bestellt. Zum Vergleich: In der Schweiz, die mit 9,1 Millionen Einwohnern deutlich mehr Bevölkerung hat, steht nur eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 1,04 Millionen Hektar zur Verfügung. Bei einer Einwohnerzahl von lediglich 1,5 Millionen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ergibt sich daraus eine immense Produktionskapazität pro Kopf. Die erzeugten Produkte wie Getreide, Raps, Mais, Kartoffeln und Milch werden über den Hafen in Rostock in die ganze Welt verschifft.

Diktat des Weltmarktpreises statt Subventionen

Im Gegensatz zur Schweizer Landwirtschaft spielen EU-Subventionen für die Betriebsleiter hier eine vernachlässigbare Rolle. Das tägliche Handeln wird einzig und allein vom Weltmarktpreis der verkauften Produkte diktiert. Jeder einzelne Arbeitsschritt und jeder Einsatz von Hilfsmitteln wird laufend berechnet. Falls sich ein Input oder Schritt nicht rechnet, wird er gestrichen oder verändert. Fabian Graf, ursprünglich aus Oberdiessbach im Kanton Bern, führt einen Betrieb mit 700 Kühen und 700 Hektar in Nienhagen bei Groß Wokern. Er beschreibt die harte Realität: "Am Weltmarkt muss ich knallhart rechnen". Auf einem solchen Großbetrieb könne man bei der Getreideernte nie den perfekten Zeitpunkt abwarten.

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Logistische Kompromisse und saisonale Zwänge

Graf erklärt, dass es bei Beginn des Dreschens oft zu feucht sei. Erst in der Mitte der Ernte erreiche man ein Zeitfenster, das den optimalen Zeitpunkt trifft. Anschließend werde es wieder zu nass. "Auf einem Großbetrieb geht man stündlich Kompromisse ein, ansonsten könnte man alle anfälligen Arbeiten gar nicht bewältigen", so der Betriebsleiter. Diese ständige Anpassung an Wetter und Marktbedingungen erfordert ein hohes Maß an Flexibilität und schnelle Entscheidungen, da jede Verzögerung Kosten verursacht und die Qualität der Ware gefährdet. Die Effizienzsteigerung durch die Größe der Flächen muss also ständig gegen die Risiken extremer Witterungsbedingungen abgewogen werden.

Demografischer Wandel und neue Arbeitskräfte

Ein weiteres zentrales Problem ist der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Auf Gut Hohen Luckow stehen beispielsweise 6.000 Kühe in den Ställen, die dreimal täglich in drei Schichten gemolken werden. Bis vor einigen Jahren kamen viele Gastarbeiter aus den nahen osteuropäischen Ländern. Doch durch die verbesserte wirtschaftliche Situation, vor allem in Polen, lohnt es sich für Hilfskräfte heute weniger, in der ostdeutschen Landwirtschaft zu arbeiten. Stattdessen kommen neu viele sogenannte Praktikanten aus Afrika, Indien, Zentralasien und von den Philippinen, um die Kühe zu melken, Kälber zu tränken und Boxen auszumisten.

Kulturelle Herausforderungen in der Mitarbeiterführung

Die Führung dieser international gemischten Teams stellt die Betriebsleitung vor neue Aufgaben. Fabian Graf betont, dass die Leute neu anzulernen und ihnen das Fingerspitzengefühl für die Praxis beizubringen, sehr herausfordernd sei. Dennoch sehe er die Sprache nicht als Hauptproblem. "Mit Händen und Füssen kann man sich immer irgendwie verständigen", so Graf. Diese pragmatische Herangehensweise ermöglicht es, die komplexe Logistik eines modernen Ackerbaubetriebs mit tausenden Tieren trotz kultureller und sprachlicher Barrieren aufrechtzuerhalten. Die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern bleibt somit ein Beispiel für extreme Skaleneffekte, getrieben von globalen Märkten und angepasst an lokale Gegebenheiten.