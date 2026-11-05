Landwirtin Anja Tschannen entscheidet sich gegen Silage trotz Dürre

Aufgrund extremer Trockenheit und schlechter Silagequalität hat die Freiburger Landwirtin Anja Tschannen die Winterfütterung mit Frischfutter statt Silage geplant. Welche Risiken sie eingeht.

Die Landwirtin Anja Tschannen hat sich nach monatelangen Zweifeln gegen die Herstellung von Silage für den Winter entschieden. Die Betriebsleiterin führt ihren Nebenerwerbsbetrieb im Kanton Freiburg und beobachtet kritisch, wie sich die extremen Wetterbedingungen auf die Futterqualität auswirken. Trotz der anhaltenden Trockenheit setzt sie auf Frischfutter aus den verbliebenen Zwischenfutterflächen.

Klimabedingte Herausforderungen im Futterbau

Das vergangene Jahr stellte Anja Tschannen und zahlreiche weitere Betriebsleiterinnen vor massive logistische und physische Hürden. Seit Wochen wog die Entscheidung schwer, ob gesammeltes Gras silieren oder als Frischfutter verfüttert werden soll. Ein normaler Frühling und Sommer würden die Planung vereinfachen, doch im Gegenteil fiel monatelang fast kein Regen. Diese Dürreperiode zwang den Betrieb bereits Ende Juni dazu, den Wechsel von Vollweide zu hundert Prozent Winterfütterung vorzunehmen, obwohl normalerweise erst im Herbst damit begonnen wird.

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Die Sommermonate brachten nicht nur Hitze, sondern ließen die Vegetation verdorren. Während sich die Bevölkerung an Badeseen vergnügte, leistete die Arbeit auf dem Hof körperliche Höchstleistungen unter Temperaturen von über dreißigfünf Grad. Neben der Getreideernte und unvorhergesehenen Sonderprogrammen stand die Stallarbeit im Vordergrund, da die Tiere den gesamten Sommer über indoor gefüttert werden mussten. Die psychische Belastung nahm zu, als sich die Landschaft in eine Savanne verwandelte und Bäume ihre Blätter vorzeitig abwarfen.

Kompetitive Ansätze zur Risikominimierung

Nach der intensiven Hitzephase traten weitere Probleme auf, als Engerlinge auf einigen Flächen Totalschaden verursachten. Diese Schädlinge verhinderten die geplante Sanierung der Weiden, sodass das Saatgut unberührt in den Originalsäcken vor der Scheune lag. Anja Tschannen entschied sich dennoch, auf allen verfügbaren Flächen zwischen den Hauptkulturen Zwischenfutter für die Herbstweiden und potenzielle Siloballen zu säen. Ein einziges Regenereignis nach der Aussaat genügte, um das Futter wieder grün zu machen und auszulaufen.

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Im Oktober herrschte jedoch erneut Trockenheit, was die Erntequalität massiv beeinträchtigte. Die Herstellung von qualitativ hochwertiger Silage erfordert mindestens fünf Durchgänge: Mähen, Kreisein, Schwadern, Pressen und das Heimfahren der Ballen. Angesichts der semioptimalen Bedingungen befürchtete die Landwirtin, dass sich dieser Aufwand lohnen würde. Stattdessen drohte eine horrend niedrige Ernte mit schlechter bis mittlerer Qualität. Die Vorstellung von matschigen Ballen während der Fütterung und dem daraus resultierenden Geruch, der die Arbeitskleidung durchdringt, führte zur finalen Absage an das Silieren.

Strategische Umsetzung der Winterfütterung

Anja Tschannen betreibt ihren Betrieb in einer ÖLN-Gemeinschaft auf rund sechshundertfünfzig Metern über Meer. Auf den rund zwanzig Hektaren landwirtschaftlicher Nutzfläche hält sie verschiedene alte, vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen. Zu ihrer Tierbande gehören Evolèner Rinder, Rätisches Grauvieh, Pommernenten, Diepholzer Gänse, Freiberger Pferde sowie verschiedene Hühnerrassen. Zusätzlich sind Schweine, Hofkatzen und der Appenzeller Sennenhund Max auf dem Hof anzutreffen. Sie berichtet regelmäßig über ihre Erlebnisse für den Schweizer Bauer.

Die endgültige Entscheidung gegen das Silieren fiel basierend auf dem aktuellen Wissensstand und dem Bauchgefühl der Betriebsleiterin. Sie erkennt an, dass landwirtschaftliche Entscheidungen immer eine Lotterie darstellen und unternehmerisches Risiko beinhalten. Der Versuch im August, mittels Zwischenfutter eine sichere Siloballenernte zu erzielen, war wie ein Pokerspiel, bei dem jedoch keine einzige Siloballe gewonnen wurde. Stattdessen ermöglichte die verbliebene Vegetation seit Mitte September die Wiederaufnahme der Vollweide.