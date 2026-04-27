Landwirt wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung verurteilt – weitere Fälle von Umweltverschmutzung in der Schweiz

Ein Landwirt aus dem Kanton Thurgau wurde wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung verurteilt. Weitere Fälle von Umweltverschmutzung, darunter ein Fischsterben in Frauenfeld und ein Ölfilm im Werdenberger Binnenkanal, zeigen die dringende Notwendigkeit für strengere Umweltschutzmaßnahmen.

Ein 50-jähriger Landwirt aus dem Kanton Thurgau wurde im November 2025 wegen fahrlässiger Gewässerverunreinigung verurteilt. Gemeinsam mit seiner Auszubildenden hatte er einen Schlauch mit Wasser durchgespült, der zuvor zur Ausbringung von Jauche auf einer Wiese genutzt worden war.

Dabei floss ein Teil des Spülwassers, vermischt mit Jauche, über die Wiese bis zur Straße und gelangte schließlich in die 88 Meter entfernten Meteorschächte, von wo aus es in den Hegibach floss. Das Wasser des Bachs verfärbte sich daraufhin bräunlich, ob Fische zu Schaden kamen, konnte jedoch nicht festgestellt werden. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell kam zum Schluss, dass der Landwirt aufgrund seiner langjährigen Berufs- und Lebenserfahrung die Konsequenzen hätte abschätzen und die Verunreinigung des Hegibachs verhindern können.

Er wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 10 Tagessätzen à 130 Franken bei einer Probezeit von zwei Jahren sowie einer Buße von 300 Franken verurteilt. Zusammen mit den Verfahrenskosten belief sich der Gesamtbetrag auf über 1100 Franken. Das Urteil ist rechtskräftig. In einem ähnlichen Fall in Wegenstetten gelangte Gülle über eine Drainageleitung in zwei Bäche und löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Ein Rechtsanwalt ordnete ein, dass solche Vorfälle rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen könnten. In einem weiteren Vorfall wurde am Donnerstagmittag im Werdenberger Binnenkanal ein Ölfilm festgestellt, woraufhin die Feuerwehr zwei Ölsperren errichtete. Die Situation wird weiterhin beobachtet. In Frauenfeld führte eine technische Störung in der Zuckerfabrik zu einem massiven Fischsterben im Tägelbach.

Hunderte Bachforellen starben, und es wird drei bis vier Jahre dauern, bis sich der Bestand wieder erholt hat. Die Zuckerfabrik räumte die Verantwortung ein und erklärte, dass ein technischer Defekt in ihrer Anlage die Ursache für das Fischsterben war. Die Fälle zeigen, dass Gewässerverunreinigungen schwerwiegende ökologische und rechtliche Folgen haben können. Die Behörden und Unternehmen müssen ihre Verantwortung ernst nehmen, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden.

Die Strafen und Bußen sollen als Abschreckung dienen und die Sensibilität für den Umweltschutz erhöhen





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