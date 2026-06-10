Landrat Nidwalden verabschiedet mehrere Gesetze und fordert Ständemehr für EU-Verträge

In seiner letzten Sitzung vor den Neuwahlen hat der Nidwaldner Landrat unter anderem eine Standesinitiative für das Ständemehr bei EU-Verträgen beschlossen, die Teilrevision des Mittelschulgesetzes zur Überarbeitung zurückgewiesen und diverse Jahresrechnungen genehmigt.

Der Landrat Nidwalden hat in seiner letzten Sitzung vor den Neuwahlen eine Reihe von Beschlüssen gefasst. Dabei wurden mehrere Gesetzesrevisionen verabschiedet, Postulate überwiesen und die Staatsrechnung 2025 genehmigt.

Besonders kontrovers diskutiert wurde die Forderung, den Abschluss des Vertragspakets zwischen der Schweiz und der EU dem Ständemehr zu unterstellen. Der Landrat folgte mit 42 Ja- zu 15 Nein-Stimmen einem entsprechenden Antrag und reicht nun eine Standesinitiative an die Bundesversammlung ein. Damit will Nidwalden erreichen, dass künftige EU-Verträge nicht nur vom Volk, sondern auch von den Kantonen mehrheitlich angenommen werden müssen. Ein zentraler Punkt der Sitzung war die Teilrevision des Gesetzes über die kantonale Mittelschule.

Der Landrat wies die Vorlage zur Überarbeitung eines Absatzes zurück. Konkret soll der Regierungsrat die Einführung der Jahrespromotion und die Abschaffung der Wahlpflichtfächer nochmals überprüfen. Diesem Antrag der FDP stimmte der Landrat ohne Gegenstimme zu. Ebenfalls verabschiedet wurde das Gesetz über die Organisation und die Aufsicht der Korporationen mit 50 Ja- zu 3 Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen.

Ein Antrag der Grünen-SP-Fraktion, der den Zusammenschluss von Korporationen im Gesetz offener regeln wollte, fand keine Mehrheit. Im Bereich Raumplanung verabschiedete der Landrat die Teilrevision des Einführungsgesetzes zum Raumplanungsgesetz betreffend Mehrwertabgabe mit 49 Ja- zu 7 Nein-Stimmen bei einer Enthaltung.

Zudem wurde die Teilrevision des Gesetzes über die Entschädigung der Behörden einstimmig verabschiedet, wobei auch eine Erhöhung der Spesenentschädigung für den Landrat vorgesehen ist. Einstimmig beschloss der Landrat den Beitritt zur Vereinbarung zwischen dem Bund und den Kantonen über die Körperschaft 'justitia.swiss', einer gemeinsamen Plattform zur Vereinheitlichung und Vereinfachung des Austauschs zwischen Gerichten, Staatsanwaltschaft, Anwaltschaften und weiteren Verfahrensbeteiligten.

Zwei Postulate wurden einstimmig überwiesen: eines von Roland Blättler (SVP) zur Offenlegung der Grundlagen und Massnahmen zur Modalsplit-Steuerung im Kanton Nidwalden, und eines von Matthias Christen (GLP) zur Sicherung von Steuerabzügen für energetische Sanierungen, das gleichzeitig als erfüllt abgeschrieben wurde. Die Regierung wird die Fragen im Verlaufe des Jahres in einem planmässigen Monitoring-Bericht zum Verkehr beantworten. Die Finanzgeschäfte nahmen breiten Raum ein. Der Landrat genehmigte die Staatsrechnung 2025 und die Rechnungen der Verwaltungen unter kantonaler Aufsicht einstimmig.

Allerdings übten alle Fraktionen Kritik am Kosten- und Aufgabenwachstum sowie an der Budgetunterschreitung der Investitionsrechnung. Ebenfalls einstimmig genehmigt wurden die Jahresrechnungen und Geschäftsberichte der Nidwaldner Sachversicherung, des Nidwaldner Hilfsfonds, der Ausgleichskasse Nidwalden, der IV-Stelle Nidwalden, der Familienausgleichskasse Nidwalden, der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) und der Spital Nidwalden Immobilien Gesellschaft (SNIG). Bei der SNIG kam es zu einer ausserordentlichen Abschreibung von rund zwei Millionen Franken, da ein Anbau-Projekt abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt wurde.

Dennoch schloss die Gesellschaft das Jahr mit einem kleinen Überschuss ab. Die Jahresrechnung der Pensionskasse des Kantons Nidwalden wurde lediglich zur Kenntnis genommen. Zum Abschluss der Sitzung wurde die Amtsdauer 2022-2026 offiziell abgeschlossen und die Mitglieder verabschiedet. In der kommenden Landratssitzung werden die im März neu gewählten Landratsmitglieder in die Pflicht genommen.

Die Sitzung zeigte einmal mehr, dass der Landrat Nidwalden in der Lage ist, auch komplexe Vorlagen mehrheitlich oder einstimmig zu verabschieden, auch wenn einzelne Entscheide wie die Standesinitiative zur EU nicht unumstritten waren





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