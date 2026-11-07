Lando Norris sichert Pole-Position in Sao Paulo vor Kimi Antonelli

McLaren-Pilot Lando Norris dominiert das Qualifying in Brasilien. Kimi Antonelli startet als Zweiter. Mercedes und Ferrari kämpfen um den Konstrukteurs-Titel.

Der entthronte Weltmeister Lando Norris hat das Chaos auf der Rennstrecke im Autodromo José Carlos Pace in Interlagos klar beherrscht und die Pole-Position für das Rennen in Sao Paulo gesichert. Der McLaren-Pilot demonstrierte in einer extrem anspruchsvollen Qualifying-Sitzung überlegne Fähigkeiten, die Wetterbedingungen richtig einzuschätzen und konsequent zu fahren. Dies gelang ihm trotz des massiven Regens, der die Veranstaltung über eine Stunde lang unterbrach und die Sicherheit aller Teilnehmer auf die Probe stellte. Norris zeigte damit, dass seine technische Überlegenheit auch unter den schwierigsten visuellen Bedingungen bestehen kann.

Norris setzt Maßstab im Regenchaos

Die Zeitenjagd verlief alles andere als linear und wurde durch die schlechten Wetterbedingungen massiv gestört. Erst nach langer Wartezeit und unterbrochenen Phasen konnte sich die Session schließlich normalisieren. Am Ende stand Lando Norris mit einer exakten Runde von 1:27,470 Minuten als Schnellster da. Seine Leistung isolierte ihn klar von der Konkurrenz und legte den Grundstein für die Startaufstellung des kommenden Rennens. Dieser Zeitwert repräsentiert die Präzision, die unter Nässe oft das entscheidende Unterscheidungsmerkmal ist.

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Antonelli profitiert von Russells Strafen

Auf dem zweiten Startplatz begrüßt am Sonntag sein Nachfolger Kimi Antonelli die Fans der Königsklasse. Dieser hohe Startplatz ist ein direkter Nutzen aus der Situation bei Mercedes-Teamkollege George Russell. Russell belegte auf der Strecke ursprünglich den zweiten Rang, muss jedoch aufgrund neuer Teile in seinem Fahrzeug fünf Plätze in der Startaufstellung zurückgehen. Dadurch rutscht George Russell weiter nach hinten und Kimi Antonelli profitiert indirekt von dieser Verschiebung. Dieser Umstand ermöglicht es Antonelli, das erste Renndrittel mit großem Druck und in guter Position zu gestalten.

Hülkenberg feiert Erfolg mit dem Audi

Auch der deutsche Pilot Nico Hülkenberg hat im Audi großes Grund zur Freude. Auf den Tag genau 16 Jahre nach seiner sensationellen Pole-Position in Brasilien belegte Hülkenberg im Audi den sechsten Platz in der Zeitenjagd. Aufgrund mehrerer Strafversetzungen, die andere Fahrer betrafen, rückte der Deutsche jedoch bis auf den vierten Startplatz nach vorne. Dies winkt ihm das beste Ergebnis der laufenden Saison und markiert einen Meilenstein für seine aktuelle Laufbahn im Team. Die Strategie des Teams scheint aufzugehen und die Fahrleistungen im neuen Fahrzeug zu bestätigen.

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Mercedes jagt Konstrukteurs-Titel

Mercedes blickt am Sonntag mit Blick auf den Konstrukteurs-Titel optimistisch auf das Rennen. Kimi Antonelli und George Russell greifen nach dem Titel, der den Silberpfeilen seit 2021 verwehrt bleibt. Dafür benötigen sie drei Punkte mehr als das Ferrari-Duo aus Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Die Ausgangslage ist für Mercedes bestens, da beide Ferrari-Piloten nach Strafversetzungen weit hinten starten werden. Dies gibt den Mercedes-Piloten eine enorme Chance, Punkte zu sammeln und den Abstand zu schließen oder sogar den Titel zu sichern.

Verlängerung bis 2035 und Camara-Crash

Die Formel 1 wird bis mindestens 2035 in São Paulo fahren, wie die Rennserie offiziell bekannt gab. Die Vertragsverlängerung umfasst weitere fünf Jahre und sichert die Tradition auf der Strecke. Max Verstappen im Red Bull muss hingegen wegen eines Motorwechsels vom Ende des Feldes eine Aufholjagd hinlegen. Zudem sorgte Haas-Debütant Rafael Camara bei seinem Heimspiel mit einem Unfall für eine weitere Verzögerung, was die chaotische Atmosphäre unterstrich. Teamkollege Gabriel Bortoleto blieb beim Audi hingegen in der ersten Qualifying-Runde hängen und schied früh aus.