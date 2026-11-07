Lando Norris holt Pole Position in São Paulo

McLaren-Fahrer Lando Norris sichert sich nach chaotischer Qualifikation in Interlagos die Pole-Position, während Nico Hülkenberg Platz vier belegt.

Lando Norris hat die chaotische Qualifikation zur Formel-1-Grand-Prix-Veranstaltung in São Paulo für sich entschieden und die erste Startreihe für McLaren gesichert. Der Vorjahresweltmeister fuhr im McLaren die schnellste Zeit und belegte damit zum 20. Mal in seiner bisherigen Karriere den besten Startplatz für das Rennen. Es handelt sich dabei um seine vierte Pole Position in der aktuellen Saison, was seine Konstanz in schwierigen Bedingungen unterstreicht. Die Veranstaltung in der Rennstrecke Interlagos stand wegen extremer Wetterbedingungen vor einer massiven Herausforderung.

Qualifikation unterbrochen durch sintflutartigen Regen

Die Startplatzjagd in Interlagos wurde bereits nach zwei Minuten der ersten Einheit gestoppt, da sintflutartige Regenfälle die Strecke unpassierbar machten. Die Fahrer sahen sich einer extremen Geduldsprobe ausgesetzt, als mehr als 80 Minuten lang kein Fortschritt möglich war. Die Witterungsbedingungen mit Blitz und Donner verhinderten jede Form des Rennens auf der nassen Piste. Erst nachdem die Dunkelheit einbrach und das Wetter sich leicht beruhigte, konnte die Qualifikation fortgesetzt werden.

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Norris beweist Kompetenz im Regen und Chaos

Nach der Unterbrechung taster sich die Fahrer wie Kimi Antonelli und andere Konkurrenten mit Regenreifen an die schwierigen Verhältnisse heran. Die Bedingungen auf der nassen Strecke führten mehrfach dazu, dass Fahrzeuge von der Fahrbahn abkamen oder sogar drehten, was die Spannung in den Rängen stark ansteigen ließ. Auf einer abtrocknenden Strecke wechselten die Piloten dann auf Mischreifen, um die verbesserten Haftwerte zu nutzen. Kurz vor dem Ende der zweiten Einheit kam es zu einem Zwischenfall, als der Neuling und Lokalmatador Rafael Câmara von Haas in Kurve zwölf gegen die Streckenbegrenzung krachte. Câmara entschuldigte sich bei der Box, woraufhin rote Flaggen geschwenkt wurden und die Veranstaltung direkt in den letzten Durchgang überging.

Startaufstellung verändert durch Regelwidrigkeiten

Die offizielle Startaufstellung unterliegt nach der Qualifikation einigen Änderungen aufgrund von Strafen für technische Regelverstöße. George Russell landete auf Rang zwei im Mercedes, muss jedoch wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels fünf Plätze in der Startaufstellung nach hinten rutschen. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Positionen der nachfolgenden Fahrer. Kimi Antonelli, der neue Weltmeister im zweiten Mercedes, rückt dadurch auf Position zwei vor. Liam Lawson von den Racing Bulls wird hinter Antonelli starten. Auf Rang vier landet Nico Hülkenberg im Audi, der mit einem hervorragenden Ergebnis auf sich aufmerksam machte und an einen sensationellen Pole-Platz aus dem Jahr 2010 anknüpfen kann.

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Verstappen startet vom Ende wegen Motorwechsel

Max Verstappen, der Viermal-Weltmeister und Star bei Red Bull, sah sich gezwungen, in der zweiten K.-o.-Runde nicht auszufahren. Er argumentierte, dass im Regen nicht viel Grip da gewesen sei und er auch ohne Risiko gefahren sei. Dennoch muss er nach einem regelwidrigen Motorenwechsel ohnehin ans Ende des Feldes rutschen. Seine Zurückhaltung in der Qualifikation war strategisch vor dem Hintergrund der geringen Traktion und der hohen Gefahr von Unfällen auf der nassen Strecke zu verstehen. Norris hingegen erwies sich in der finalen Runde als abgebrüht und legte die schnellste Zeit hin, während andere Fahrer vorsichtig agierten.

Ausblick auf das Rennen und kommende Herausforderungen

Die Pole Position von Lando Norris markiert einen wichtigen Punkt in der Karriere des McLaren-Fahrers und festigt seine Rolle als einer der Favoriten für das Rennen. Die chaotischen Bedingungen in Interlagos haben gezeigt, wie entscheidend die mentale Stärke und die Fahrfertigkeit im Regen sind. Die Verschiebungen in der Startaufstellung durch Strafen sorgen für eine interessante Dynamik vor dem Start. Nico Hülkenberg wird von Platz vier starten und versuchen, seine Leistung zu bestätigen. Die Fahrer werden nun auf das Rennen vorbereitet sein, wobei die Wettervorhersagen weiterhin eine zentrale Rolle für die Strategie spielen könnten.