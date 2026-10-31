Landfrauenküche startet mit Claudia Kilchmann in die 20. Staffel

Die 20. Staffel der Landfrauenküche startet am 30. Oktober 2026 auf SRF 1. Sieben Landfrauen treten im Kochwettbewerb an, das Finale folgt am 18. Dezember 2026.

Die Sendung Landfrauenküche geht in ihre 20. Staffel: Ab dem 30. Oktober 2026 treten sieben Landfrauen jeden Freitagabend im Kochwettbewerb auf SRF 1 an, wie der Sender mitteilt. Die Auftaktfolge zeigt Claudia Kilchmann aus Obernau im Kanton Luzern. Die Finalsendung mit der Kür der Landfrau 2026 ist für Freitag, 18. Dezember 2026, angesetzt. Die Ausstrahlung erfolgt jeweils um 20.05 Uhr.

Seit zwei Jahrzehnten gehört die Landfrauenküche fest zum Programm von SRF. In der Jubiläumsstaffel öffnen erneut sieben engagierte Landfrauen ihre Türen, gewähren Einblick in ihr Leben auf dem Hof und stellen sich der Bewertung durch die anderen Kandidatinnen. Jede Woche tritt eine Landfrau mit ihrem Menü an und wird von den sechs übrigen Teilnehmerinnen beurteilt.

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Claudia Kilchmann eröffnet die Jubiläumsstaffel

Auf der Sackweid bei Obernau LU lebt Claudia Kilchmann mit ihrem Mann Ruedi, den fünf Kindern und ihren Schwiegereltern unter einem Dach. Vier der Kinder gehen bereits zur Schule, die vierjährige Sarah ist noch zuhause. Entsprechend lebhaft beginnt der Tag mit Wecken, Frühstück und Schulstart, wobei Sarah Claudia durch den Alltag begleitet.

Claudias Hauptaufgabe ist die Familie, gleichzeitig ist sie eng in den Hofalltag eingebunden. Auf dem Betrieb leben rund 40 Milchkühe und 30 Stück Jungvieh. Sie hilft dort mit, wo sie gebraucht wird, und auch die Kinder packen auf dem Hof mit an. Für Claudia gehört das selbstverständlich zum Aufwachsen auf einem Bauernbetrieb.

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Die 39-jährige gelernte Tierarztassistentin findet zwischen Familie, Stallarbeit, Backstube und Haushalt kaum Zeit für sich. Ihren Alltag als Bäuerin und Mutter teilt sie auch auf Instagram. Was sie ihren Gästen auftischt, zeigt die Auftaktfolge der 20. Staffel.

Sieben Landfrauen und ihre Höfe

Margrit Streiff (45) aus Braunwald GL bewirtschaftet mit ihrem Mann Jakob einen Milchwirtschaftsbetrieb. Im Sommer verarbeitet sie die Milch zu Alpkäse, Butter und Rahm und packt auch bei den übrigen Hofarbeiten mit an. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Familie.

Sonja Rutz (46) aus Küssnacht am Rigi SZ verbindet verschiedene Welten: Sie betreut auf der Alp rund 200 Tiere, hält Lamas für Trekkingtouren und arbeitet im Winter als Pflegefachfrau im Spital. Gemeinsam mit ihrem Mann lebt sie ein modernes Familienmodell mit geteilten Rollen.

Monika Kern (36) aus Amlikon-Bissegg TG kümmert sich um ihre vier Kinder, während ihr Mann den vielseitigen Betrieb mit Milchkühen, Mutterkühen, Schweinen und Ackerbau führt. Die ehemalige Thurgauer Apfelkönigin setzt in ihrem Menü auf ihre Lieblingsfrucht und bleibt auch sonst ihren Werten treu.

Angélique Bapst (36) aus Oberschrot FR schöpft trotz schwieriger Familienjahre viel Kraft aus ihrem Optimismus und dem Zusammenhalt über vier Generationen. Neben Kindern, Stallarbeit und Bauernhofspielgruppe engagiert sie sich im Entlastungsdienst Schweiz.

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Miriam Bienz (47) aus Gerzensee BE kam als Quereinsteigerin in die Landwirtschaft. Heute hält sie mit ihrer Familie Mutterkühe und baut rund 80 Kürbissorten an. Die Damenschneiderin setzt auf Lebensfreude, innere Balance und einen bewussten Umgang mit den eigenen Kräften.

Mirjam Leuenberger (41) aus Gelterkinden BL tauschte den Polizeiberuf gegen das Leben auf dem Bauernhof. Die leidenschaftliche Triathletin und Bergsportlerin stellt sich in der Küche einer neuen Herausforderung und wagt sich erstmals an ein komplettes Landfrauen-Menü für Gäste.

Zwanzig Jahre Landfrauenküche im SRF-Programm

Die Landfrauenküche blickt auf zwei Jahrzehnte im Programm von SRF zurück. Das Format verbindet Kochwettbewerb und Porträt: Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten Einblick in den Alltag auf Schweizer Bauernhöfen und in die Lebensentwürfe der Teilnehmerinnen. Die sieben Landfrauen der 20. Staffel stammen aus den Kantonen Luzern, Glarus, Schwyz, Thurgau, Freiburg, Bern und Basel-Landschaft.

Die Sendetermine liegen jeweils auf dem Freitagabend um 20.05 Uhr auf SRF 1. Den Abschluss bildet die Finalsendung am 18. Dezember 2026, in der die Landfrau 2026 gekürt wird.