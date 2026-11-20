Die ehemalige Thurgauer Apfelkönigin Monika Kern tritt in der 20. Staffel der Landfrauenküche an. SRF zeigt am Freitag ihr neues Menü mit Rindstatar und Schweinsfilet.

Monika Kern, die ehemalige Thurgau er Apfelkönigin aus den Jahren 2014 und 2015, steht in der 20. Staffel der Fernsehsendung Landfrauenküche im Fokus. Die 36-Jährige präsentiert sich am Herd mit einem Menü, das durchgängig auf den Apfel als zentrales Ingredient setzt und dabei ihr altertümliches Krönchen als symbolischen Bezugspunkt nutzt. Die Sendung ist am Freitagabend ab 20.05 Uhr auf dem Sender SRF 1 zu sehen.

Leben und Arbeit auf dem Hof in Amlikon-Bissegg

Monika Kern lebt mit ihrem Mann Christian in der Thurgauer Gemeinde Amlikon-Bissegg, wo beide den elterlichen Landwirtschaftsbetrieb führen. Diese Rollenverteilung ist eine bewusste Entscheidung, die auf ihren eigenen ähnlichen Kindheitsumständen basiert. Der Hof zeichnet sich durch eine breite landwirtschaftliche Struktur aus, die neben Ackerbau auch die Tierhaltung umfasst. Die Familie verfügt über 100 Muttersauen und 60 Milchkühe sowie 10 Mutterkühe.

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Zusätzlich zur Viehzucht pflegt das Paar rund 30 Mostobstbäume, was die Verbindung zu Äpfeln in Monika Kernels Leben unterstreicht. Sie kümmert sich primär um die Erziehung ihrer vier Kinder: Alina ist sieben Jahre alt, Linnea ist fünf, Ladina vier und der jüngste Sohn Theo ist zwei Jahre alt. Christian übernimmt als Bauer die geschäftlichen und landwirtschaftlichen Hauptaufgaben. Beide Partner legen Wert auf Bodenständigkeit und lehnen digitale Trends bewusst ab, um Vergleiche in sozialen Medien zu vermeiden.

Köcheln als Leidenschaft und Priorität im Alltag

Monika Kern betrachtet das Kochen nicht nur als Notwendigkeit, sondern als Quelle der Freude für ihre Familie. Sie priorisiert die Qualität der Mahlzeiten über eine makellose Sauberkeit der Wohnräume. Ein unordentliches Kinderzimmer ist ihr lieber, als wenn ihr Angestellter oder Lehrling auf dem Hof kritisiert, dass das Essen nicht gut schmeckt. Diese Philosophie zeigt sich auch in ihrer persönlichen Zeitgestaltung, wo sie sich einmal pro Woche Auszeiten für Pilates, den Turnverein und gesellige Abende nimmt.

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Diese Regeneration ist essenziell, um die Energie für den anstrengenden Alltag auf dem Hof und innerhalb der großen Familie zu bewahren. Die 36-Jährige nutzt diese Momente, um abzuschalten und einfach für sich da zu sein. Ihre Entscheidungen im Berufs- und Familienleben sind geprägt von der Erfahrung, dass Stabilität und direkte menschliche Interaktion wichtiger sind als oberflächliche digitale Präsenz. Diese Haltung strahlt auch auf ihre kulinarischen Kreationen aus, die traditionell und herzhafte Akzente setzen.

Kulinarisches Programm mit Rindstatar und Schweinsfilet

Bei der Aufnahme der Folge für die Landfrauenküche zeigt sich Monika Kern als Perfektionistin, die jedoch unter den Produktionsbedingungen Druck erfährt. Ihr Menu startet mit einem Rindstatar, das geschickt mit Apfel komponiert wurde. Für den Hauptgang bereitet sie Schweinsfilet-Medaillons zu, die an einer hausgemachten Thurgadossauce serviert werden. Die Beilage bilden hausgemachte Knöpfli und saisonales Gemüse, was die regionale Verbundenheit der Thurgauer Küche betont.

Während der Zubereitung gerät die Kerntemperatur des Fleisches langsamer als geplant nach oben, was zu einer zeitlichen Verzögerung führt. Monika Kern versucht in dieser kritischen Phase, ihre Beilagen warmzuhalten, und schickt ihren Mann Christian zu den anderen Landfrauen, um diese bei Laune zu halten und die Stimmung aufrechtzuerhalten. Die Spannung liegt auf der Frage, ob der Hauptgang noch rechtzeitig und vor allem warm auf den Teller kommt. Die Ausstrahlung findet am Freitagabend um 20.05 Uhr auf SRF 1 statt.

Weitere Inhalte und Begleitmaterial zur Sendung

Das Fernsehprogramm wird durch umfangreiche digitale Begleitmaterialien ergänzt, die auf dem Portal schweizerbauer.ch veröffentlicht werden. Ein Blog-Eintrag zur ersten Folge mit Claudia Kilchmann widmet sich dem Thema Fünf Kinder, ein Betrieb und ganz viel Gelassenheit. Die zweite Folge behandelt das Leben verheirateter Bäuerinnen mit dem Titel Verheiratet - auf dem Teller und im Leben. Eine weitere Geschichte porträtiert Sonja, die Risiken einging und dabei gute Ergebnisse erzielte.

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Die Struktur der Sendung und der begleitenden Texte bietet Einblicke in unterschiedliche Lebensrealitäten von Bäuerinnen in der Schweiz. Monika Kernels Beitrag hebt sich durch ihren Fokus auf den Apfel und ihre klare Ablehnung von Digitalisierung ab. Die Kombination aus traditioneller Landwirtschaft und moderner Fernsehpräsentation schafft eine Brücke zwischen ländlicher Realität und städtischem Unterhaltungsbedürfnis. Die Zuschauer können sich auf eine authentische Darstellung der thurgauischen Lebensart freuen.