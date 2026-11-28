Angélique Bapst überrascht in der fünften Folge der Landfrauenküche. Ihr traditionelles Menü mit Geissenkäse und Grillfleisch überzeugt die Jury trotz Skepsis.

Angélique Bapst aus dem Sensebezirk im Kanton Freiburg steht als Gastgeberin im Mittelpunkt der fünften Ausgabe der Fernsehsendung " Landfrauenküche" auf SRF Vier. Die 36-jährige Mutter von vier Kindern und Bauernhofs-Kindheit wurde ungewollt von Dorfbewohnern für die Sendung nominiert, was ihren ohnehin schon vollen Alltag um zusätzliche Kochverpflichtungen erweiterte. Die Sendung zeigt, wie sie mit Unterstützung ihrer gesamten Familie ein bodenständiges, persönlich geprägtes Menü für sechs hungrige Mitstreiterinnen zubereitet.

Traditionelles Menü und Herzerwärmende Details

Angélique Bapst hält bei der Menüplanung strikt an ihrer familiären Geschmackstradition fest und verzichtet dabei bewusst auf kulinarische Experimente oder unbekannte Zutaten. Der Auftakt der sechs Gänge besteht aus einem herzförmigen Geissenkäse, der mit einem frischen Gartensalat sowie einem Himbeerdressing serviert wird. Bei der Entscheidung für diesen Einstieg riskiert sie eine Kontroverse, da drei der teilnehmenden Landfrauen dem Ziegenkäse gegenüber eher skeptisch eingestellt sind und diesen in der Vergangenheit eher gemieden haben.

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Für den Hauptgang setzt Angélique Bapst auf klassische Kombinationen, die von einem vom Ehemann Manu Bapst gegrillten Fleischstück, verdrehten Härdöpfeln sowie Ofentomaten und drei verschiedenen Dipsaucen bestehen. Der süße Abschluss des Abends wird durch einen Café Gourmand gebildet, der verschiedene Leckereien enthält, darunter Himbeerglacé und Meringues, um den Geschmackssinn der Gäste sanft abzuschließen.

Optisch durchzieht das Motiv der Herzen und kleinen Tüpfli das gesamte Konzept der Gastgeberin. Mit den Herzchen möchte sie die Herzlichkeit und Gastfreundschaft transportieren, die sie selbst von ihrer Familie und ihrem Umfeld erhält. Die Tüpfli stehen ihrerseits für ihre unermüdliche Sorgfalt und Liebe zum Detail, mit der sie selbst in scheinbar perfekten Situationen noch kleine Verbesserungen oder persönliche Akzente setzt.

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Familienunterstützung und musikalischer Empfang

Die Vorbereitung auf das Kochabenteuer wird von der gesamten Familie Babst aktiv begleitet, sodass der Plan, sich selbst etwas gönnen zu können, schnell zu einem Gemeinschaftsprojekt wurde. Die vier Kinder helfen tatkräftig beim Backen mit, während die Schwiegermutter Angélique Bapst in die Geheimnisse traditioneller Freiburger Spezialitäten einweist. Ehemann Manu Bapst beweist sich in dieser Zeit als kompetenter Grillmeister und übernimmt gleichzeitig die Rolle des Chef de Service.

Als der große Sendetag schließlich anbricht, wartet auf die sechs Landfrauen eine Überraschung, die von den Töchtern Yelin und Jorina vorbereitet wurde. Die beiden Mädchen empfangen die Gäste mit einem selbst erarbeiteten Ständchen, was Angélique Bapst sichtlich berührt. Diese natürliche und herzerwärmende Geste der Kinder übertrifft in ihrer Wirkung auf die Stimmung der Runde jeden noch so aufwendigen Tischdekorationsplan der Erwachsenen.

Reaktionen der Jury und kulinarische Ergebnisse

Die Aufnahme der Vorspeise bringt eine bemerkenswerte Wendung, als sich eine der skeptischen Landfrauen, die seit 41 Jahren kaum noch Geissenkäse probiert hat, traut, den herzhaften Genuss zu genießen. Angélique Bapst gelingt mit diesem Gericht eine kleine kulinarische Sensation, die ihre Gastgeberin innerlich zum Jubeln bringt, noch bevor die endgültige Punktevergabe erfolgt ist. Die andere Landfrau hingegen findet das Himbeerdressing zu salzig, was bei einem der Gäste auf wenig Gegenliebe stößt.

Beim Hauptgang kommt das Grillfleisch grundsätzlich gut an, wobei eine Kandidatin sich etwas mehr Aroma gewünscht hätte. Die Ofentomaten stehlen dem Fleisch beinahe die Show und gelten für eine der Teilnehmenden sogar als das absolute Highlight des gesamten Tellers. Während die Knoblauchsauce bei einigen Fans auf Zustimmung trifft, überzeugt eine der anderen Saucen weniger, was zeigt, dass es wie immer bei sechs Personen auch sechs unterschiedliche Geschmäcker gibt.