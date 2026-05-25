Landespolizei verzeichnet zahlreiche Einsätze im Zeitraum von Freitag bis Pfingstmontag

Die Landespolizei hat im Zeitraum von Freitag (22.05.2026) bis Pfingstmontag (25.05.2026) zahlreiche Einsätze verzeichnet. Es gab Verkehrsunfälle mit Sachschaden und einem verletzten Kind, einen Ladendiebstahl, eine randalierende Person, eine Sachbeschädigung, eine häusliche Gewalt und einen Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Im Zeitraum von Freitag (22.05.2026) bis Pfingstmontag (25.05.2026) verzeichnete die Landespolizei zahlreiche Einsätze . Verkehrsunfälle mit Sachschaden und einem verletzten Kind Am Freitag (22.05.2026) ist es in Eschen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen.

Ein unbekannter Fahrzeuglenker kollidierte auf einem Industrieareal gegen einen Lastwagen und verhielt sich pflichtwidrig, indem er die Unfallstelle verliess, ohne den Geschädigten oder die Landespolizei zu informieren. Es entstand geringer Sachschaden. In Triesen hat am Freitag (22.05.2026) eine Lenkerin eines Personenwagens einen Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind verursacht. Die Lenkerin fuhr mit ihrem Fahrzeug auf der Landstrasse in Triesen in nördliche Richtung.

Auf Höhe des Sonnenkreisels erfasste sie einen 7-jährigen Jungen, der den Fussgängerstreifen überquerte. Der Junge zog sich dabei leichte Verletzungen am Fuss zu. In Balzers wurde am Freitag (22.05.2026) ein Verkehrsunfall mit Sachschaden gemeldet. Eine unbekannte Person kollidierte auf der Nebenstrasse „Brückle“ gegen einen Eisenpfosten und verliess die Unfallstelle pflichtwidrig.

Am Samstag (23.05.2026) ist es in Eschen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Lenker eines Wohnmobils kollidierte auf einem Parkplatz eines Hotels beim Rückwärtsfahren gegen einen Baum. Er kümmerte sich in der Folge um die Schadensregulierung. Am frühen Montagmorgen (25.05.2026) ereigneten sich in Bendern sowie in Eschen Verkehrsunfälle mit Wildtieren.

Ein Reh wurde dabei getötet, ein weiteres Tier konnte nicht aufgefunden werden. Die Jagdaufseher wurden entsprechend verständigt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Im Zuge einer Verkehrskontrolle konnte ein alkoholisierter Fahrzeuglenker festgestellt werden, wobei ihm der Führerausweis vorläufig abgenommen und eine Blutprobe angeordnet wurde.

Am Freitag (22.05.2026) hat sich in Schaan ein Ladendiebstahl ereignet. Eine Frau bezahlte in einem Lebensmittelgeschäft in Schaan an der Kasse nur einen Teil ihrer eingekauften Lebensmittel, den anderen Teil versteckte sie in ihrer Tasche. Als die Frau das Geschäft verlassen wollte, wurde sie durch den Ladendetektiv angehalten und kontrolliert. Sie war geständig, den Ladendiebstahl begangen zu haben.

Am Samstag (23.05.2026) ist die Landespolizei aufgrund einer randalierenden Person nach Triesenberg ausgerückt. Zwischen zwei Männern gab es Streitigkeiten und im Zuge der verbalen Auseinandersetzung wurden Blumentöpfe sowie ein Fenster beschädigt. Personen wurden keine verletzt. Ebenfalls am Samstag (23.05.2026) ist bei der Landespolizei eine Meldung über eine randalierende Person in Mauren eingegangen.

Grund dürfte ein gesundheitlicher Ausnahmezustand der Frau gewesen sein, die in der Folge für weitere Abklärungen ins Spital Vaduz gebracht wurde. Anschliessend erfolgte eine fürsorgliche Unterbringung. In Gamprin-Bendern ist es am Samstag (23.05.2026) zu einer Sachbeschädigung gekommen. Eine unbekannte Täterschaft wird verdächtigt, einen Kettenzaun vor einem Anwesen auf unbekannte Art und Weise beschädigt zu haben.

Es entstand Sachschaden. Am Sonntag (24.05.2026) rückte die Landespolizei zu einer häuslichen Gewalt aus und verfügte ein Betretungsverbot. Infolge Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei stark alkoholisierten Personen kam es zu körperlichen Übergriffen, bei denen eine Person verletzt wurde. Am Samstag (23.05.2026) ist es in einem Linienbus zu einer Schlägerei gekommen.

Zwei Passagiere gerieten gegen 16:45 Uhr im Linienbus, auf der Fahrt zwischen der Haltestelle „Bendern Post“ und „Under Atzig“ in Streit, welcher in eine Schlägerei ausartete. Im Zuge dieser körperlichen Auseinandersetzung verletzten sich beide Personen gegenseitig. Personen, die zur gegenständlichen Zeit im Linienbus waren und Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +423 / 236 71 11 oder über die E-Mail-Adresse info@landespolizei.li mit der Landespolizei in Verbindung zu setzen.

Am Sonntagvormittag (24.05.2026) ist es in einem Mehrfamilienhaus in Balzers zu einem Brand gekommen. Gegen 09:40 Uhr ging bei der Landespolizei die Meldung ein, dass es im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in Balzers brenne. Die alarmierte Feuerwehr Balzers konnte den Brand in der Wohnung im obersten Stockwerk rasch löschen, die Wohnung wurde durch den Brand aber komplett zerstört. Sämtliche Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden kurzzeitig evakuiert, konnten aber mittlerweile in ihre Wohnungen zurückkehren.

Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst wegen Verdacht auf Rauchvergiftung bzw. eines medizinischen Notfalls behandelt, sie blieben aber unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Landespolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Bewältigung des Ereignisses standen nebst der Landespolizei die Feuerwehr Balzers und die Rettung des liechtensteinischen Roten Kreuzes im Einsatz





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