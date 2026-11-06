Landespolizei Liechtenstein warnt vor illegalen Hochleistungs-E-Scootern

Die Landespolizei Liechtenstein mahnt Jugendliche und Eltern ein, da Hochleistungs-E-Scooter Geschwindigkeitsgrenzen überschreiten. Bußgelder und Führerausweisentzug drohen.

Die Landespolizei Liechtenstein hat eine verschärfte Kontrolle von elektrischen Tretrollern ( E-Scooter n) durchgeführt, nachdem drei Jugendliche bei einer Routineüberprüfung die Flucht ergriffen, als die Polizeibeamten ihr Einsatzfahrzeug verlassen hatten. Im Rahmen der anschliessenden Fahndungsaktion konnte einer der Jugendliche n angehalten und kontrolliert werden, wobei sich herausstellte, dass er nicht über den erforderlichen Führerausweis verfügte. Ein weiterer E-Scooter wurde zwar aufgefunden, sein Lenker hatte sich jedoch bereits vorher in Sicherheit gebracht.

Technische Überprüfung offenbart illegale Modifikationen

Die technische Überprüfung der sichergestellten Fahrzeuge ergab alarmierende Ergebnisse: Beide E-Scooter sind in ihrer Leistungsfähigkeit derart modifiziert, dass sie Geschwindigkeiten erreichen können, welche die gesetzlichen Vorgaben in Liechtenstein um ein Vielfaches überschreiten. Diese abweichende Bauart stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für den öffentlichen Strassenverkehr dar und ist ein direkter Verstoß gegen die strengen Vorschriften des Landes.

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Die Behörden weisen darauf hin, dass die Verwendung solcher hochmodifizierten Fahrzeuge im öffentlichen Raum nicht nur strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht, sondern auch schwerwiegende Administrativmassnahmen auslösen kann. Zu diesen Massnahmen zählen beispielsweise formelle Verwarnungen, der Entzug des bestehenden Führerausweises oder die Verhängung von Sperrfristen für den späteren Erwerb eines Lernfahr- oder Führerausweises. Unter den entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen können nicht zugelassene E-Scooter zudem eingezogen und vernichtet werden.

Strikte Altersgrenzen und Lizenzpflichten gelten

Um Missverständnisse über die rechtlichen Anforderungen auszuräumen, legt die Polizei die aktuellen Regeln zur Erlangung der Fahrtauglichkeit offen. Mit 14 oder 15 Jahren ist die Kategorie M oder G für das Führen von Fahrzeugen erforderlich, was eine spezifische Schulung und Prüfung voraussetzt. Ab einem Alter von 16 Jahren braucht es für einen vorschriftsgemässen E-Scooter keinen zusätzlichen Ausweis, sofern das Fahrzeug den gesetzlichen Normen entspricht und nicht modifiziert ist.

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Ein weiterer wichtiger Hinweis der Landespolizei betrifft den rechtlichen Status von privaten Grundstücken. Auch auf privaten Parkplätzen können die Strassenverkehrsregeln gelten, wenn diese öffentlich zugänglich sind. Ein Privatgrundstück ist somit nicht automatisch eine verkehrsfreie Zone, in der die Regeln der StVO ausgesetzt sind. Dies bedeutet, dass Fahrer auch auf scheinbar privaten Flächen für Verstöße haftbar gemacht werden können, wenn diese Flächen von der Allgemeinheit genutzt werden dürfen.

Warnung an Jugendliche und Eltern vor Kaufentscheidungen

Die Landespolizei appelliert daher insbesondere an Jugendliche und deren Erziehungsberechtigte, sich vor dem Kauf intensiv über die gesetzlichen Vorschriften und die möglichen Konsequenzen zu informieren. Viele Käufer gehen fälschlicherweise davon aus, dass ein per App gedrosselter Hochleistungs-Scooter automatisch strassenzugelassen ist. Dies ist jedoch nicht der Fall; die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit und die Motorleistung müssen im offiziellen Datenblatt kontrolliert werden, um die Konformität mit den liechtensteinischen Vorschriften sicherzustellen.

Die Behörde betont eindringlich, dass Fahrzeuge mit derart hohen Geschwindigkeiten ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen. Die Risiken für die Fahrzeuginsassen und andere Verkehrsteilnehmer sind durch die unzulässigen Modifikationen massiv erhöht. Die Polizei erwartet, dass die Erziehungsberechtigten eine Vorbildfunktion übernehmen und sicherstellen, dass ihre Kinder die geltenden Verkehrsregeln respektieren und nur legal zugelassene Fahrzeuge nutzen.

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