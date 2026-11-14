Landespolizei Liachtentstein meldet zwei schwere Unfälle mit Alkohol und Drogen

Zwei schwere Verkehrsunfälle in Liachtentstein: Ein Autofahrer in Triesen geriet unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn, ein weiterer in Balzers unter Medikamenteneinfluss. Die Landespolizei greift streng durch.

Die Landespolizei in Liachtentstein hat in der Nacht zum Sonntag zwei schwerwiegende Verkehrsunfälle dokumentiert, bei denen die Fahrfähigkeit der Fahrzeuglenker durch den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln erheblich beeinträchtigt war. Beide Zwischenfälle ereigneten sich innerhalb weniger Stunden auf dem Staatsgebiet der Kleinstaat, wobei die Polizei in beiden Fällen einschreiten musste, um die Sicherheit im Straßenverkehr wiederherzustellen und die Täter zur Verantwortung zu ziehen.

Schwerer Unfall in Triesen durch Alkoholeinfluss

Gegen 23:00 Uhr geriet in Triesen ein alkoholisierter Mann mit seinem Personenwagen im Bereich Altrütti/St. Wolfgangstrasse nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam anschliessend im angrenzenden Bach zum Stillstand. Der zweite Selbstunfall ereignete sich knapp eine Stunde später in Balzers.

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Die Umstände des Vorfalls in Triesen deuten auf eine deutliche Trunkenheit des Fahrers hin, was zu einem Kontrollverlust über das Fahrzeug führte. Die Landespolizei nahm die Tatorte sofort in Augenschein und sicherte die Beweise. Der Sachschaden an dem Fahrzeug war erheblich, da es von der asphaltierten Fahrbahn ins Wasser abrutschte. Die Polizei ordnete bei dem Fahrzeuglenker eine Blutentnahme an, um den genauen Alkoholspalt festzustellen und juristische Schritte einzuleiten.

Weiterer Unfall in Balzers unter Medikamenteneinfluss

Gegen 23.50 Uhr prallte ein Mann, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Medikamenten stand, mit seinem Personenwagen gegen drei Eisenpfosten. Anschliessend verliess er die Unfallstelle, ohne die Landespolizei über den Verkehrsunfall zu informieren. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Landespolizei.

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Dieser Auffahrunfall zeigt ein ähnliches Muster wie der vorangegangene Vorfall: Der Fahrer befand sich in einem nicht fahrtüchtigen Zustand. Besonders kritisch ist, dass er den Ort des Geschehens verließ, was eine Fahrerflucht darstellt. Zudem war der Unfallverursacher nicht im Besitz eines gültigen Führerausweises. An dem Fahrzeug entstand ebenfalls Sachschaden. Die Landespolizei ordnete auch bei diesem Fahrzeuglenker eine Blutentnahme an, um die im Körper vorhandenen Substanzen zu analysieren.

Strafrechtliche Konsequenzen und Maßnahmen der Polizei

In beiden Fällen ordnete die Landespolizei bei den Fahrzeuglenkern eine Blutentnahme an. Zudem wurde dem Unfallverursacher von Triesen der Führerausweise abgenommen. Diese Maßnahme ist standardisiert, um die öffentliche Sicherheit sofort zu gewährleisten und weitere Gefahren auf den Straßen zu verhindern.

Die Abnahme des Führerausweises und die Anordnung der Blutentnahme sind rechtliche Instrumente, die der Klärung der Schuldfrage dienen. Da bei beiden Unfällen der Nachweis der Fahruntauglichkeit im Vordergrund stand, sind hohe Strafen und der Entzug der Fahrberechtigung eine wahrscheinliche Folge. Die Polizei ermittelt weiterhin gegen beide Fahrer, um die genauen Umstände und die Höhe der Beeinträchtigung durch die Substanzen rechtssicher festzuhalten.

Gefahren durch Alkohol, Drogen und Medikamente

Nicht nur Alkohol und illegale Substanzen können die Fahrfähigkeit beeinträchtigen. Auch Medikamente, die ohne Rezept erhältlich sind, können die Aufmerksamkeit und das Reaktionsvermögen beeinflussen. Besondere Vorsicht ist etwa bei Schlafmitteln und starken Schmerzmitteln geboten. Wer mehrere Arzneimittel einnimmt oder sie mit Alkohol beziehungsweise anderen Substanzen kombiniert, muss zudem mit Wechselwirkungen rechnen.

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Die Wirkung einzelner Stoffe lässt sich deshalb nicht unabhängig voneinander beurteilen. Vor einer Fahrt sollten Hinweise in der Packungsbeilage geprüft und offene Fragen mit Arzt oder Apotheker geklärt werden. Besonders wichtig ist dies beim Beginn einer Behandlung und nach einer Dosisänderung. Verordnete Medikamente sollten nicht eigenmächtig abgesetzt werden, um fahren zu können. Diese Warnung der Behörden ist essenziell, da viele Bürger die dangers von rezeptfreien oder verschreibungspflichtigen Mitteln unterschätzen, die die Reaktionsfähigkeit ähnlich stark mindern wie Alkohol.