Das Spiel zwischen Deutschland und Niederlande ist angesagt. Foul, Freistöße und Abseitsentscheidungen dominieren die ersten Momente.

Das Spiel zwischen Deutschland und den Niederlande n begann mit intensiven Aktionen auf dem Feld, die die Aufmerksamkeit der Zuschauer sofort fesselten. Der erste aktive Moment kam durch ein Foul von Joey Veeman für die Niederlande. Dies führte dazu, dass Denzel Dumfries in der eigenen Spielfeldhälfte einen Freistoß zugesprochen bekam. Die Situation deutete früh auf einen körperbetonten Kampf hin, der für beide Nationalteams typisch ist.

Kai Havertz Initiiert Angriffe

Nach der Wiederholung des Spiels versuchte Derry Scherhant mit einem Distanzschuss aus der rechten Position. Allerdings wurde dieser Versuch von der Abwehr abgeblockt. Die Vorarbeit für diesen Schuss hatte Kai Havertz geleistet, der einen Pass nach vorne spielte. Die Schiedsrichter bemerkten jedoch eine Regelübertretung und pfeiften Abseits für Deutschland. Dabei wurde Brajan Gruda als abseits stehend identifiziert, obwohl der Ball von Kai Havertz stammt.

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Freistöße Für Die Niederlande

Die Niederlande gewannen weiterhin Kontrolle über das Geschehen durch Fouls, die zu Freistößen führten. Jurriën Timber verwickelte sich in eine Situation, die einen Freistoß für die gegnerische Seite zur Folge hatte. Auch Quinten Timber erhielt in der eigenen Hälfte die Geste des Freistoßes. Donyell Malen bekam zudem in der gegnerischen Hälfte die Möglichkeit für einen Freistoß zugesprochen. Diese Serie von Standardsituationen begünstigte das Tempo der Niederländer.

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Paraden Von Torhütern

Ein weiterer Höhepunkt war der Kopfballversuch von Donyell Malen aus der Strafraummitte. Er schoss gegen rechts unten, wo der Schuss erfolgreich pariert wurde. Die Vorbereitung auf diesen gefährlichen Kopfball erfolgte durch Joey Veerman, der eine Flanke einspielte. Die Defensive von Deutschland konnte somit eine klare Gefahr abwehren, die von den flachen Zuspielen der Niederländer ausging.