Landammann Daniel Wyler nach Gallenblasenoperation auf dem Weg der Besserung

Der Obwaldner Landammann Daniel Wyler hat sich einer erfolgreichen Gallenblasenoperation unterzogen und erholt sich gut. Während seiner Genesung übernimmt Landstatthalterin Cornelia Kaufmann-Hurschler seine Aufgaben.

Im Kanton Obwalden hat Landammann Daniel Wyler (SVP) eine dringende Gallenblasenoperation durchführen lassen. Wie die Staatskanzlei des Kantons mitteilte, wurde ihm die Gallenblase entfernt, da Gallensteine oder Entzündungen Beschwerden verursachten.

Der Eingriff verlief erfolgreich und ohne Komplikationen. Wyler erholt sich gut und fühlt sich bereits besser. Er hat die Operation gut überstanden und möchte sich in den kommenden Tagen vollständig erholen, bevor er seine Aufgaben als Landammann und Regierungsrat wieder aufnimmt. Bis dahin übernimmt Landstatthalterin Cornelia Kaufmann-Hurschler (Mitte) seine Vertretung.

Sie führt die Regierungsgeschäfte weiter und nimmt die öffentlichen Auftritte des Landammanns wahr. Das Volkswirtschaftsdepartement, das Wyler leitet, wird während seiner Abwesenheit vom Sicherheits- und Sozialdepartement geführt. Eine Gallenblasenentfernung, medizinisch als Cholezystektomie bezeichnet, ist einer der häufigsten chirurgischen Eingriffe. Die Operation wird meist notwendig, wenn Gallensteine oder Entzündungen zu Beschwerden führen.

Wyler zeigte sich erleichtert und dankbar, dass der Eingriff einwandfrei verlaufen ist. Er betonte, dass er sich nun auf die Erholung und Genesung konzentrieren wolle. Die Vertretung durch Kaufmann-Hurschler sorgt für eine reibungslose Weiterführung der Regierungsgeschäfte. Die Staatskanzlei versicherte, dass alle notwendigen Maßnahmen getroffen wurden, um die Kontinuität der kantonalen Verwaltung zu gewährleisten.

Wyler ist seit längerem in der Obwaldner Politik aktiv und hat sich als Regierungsrat und Landammann einen Namen gemacht. Seine vorübergehende Abwesenheit wird von der Bevölkerung mit Verständnis aufgenommen, da Gesundheit und Genesung Priorität haben. Die Staatskanzlei wird in regelmäßigen Abständen über den Gesundheitszustand Wylers informieren. Die Bevölkerung des Kantons Obwalden wünscht dem Landammann eine schnelle Genesung und freut sich auf seine Rückkehr in den Regierungsrat.

Die Operation und die anschließende Erholungsphase zeigen, wie wichtig es ist, auf die eigene Gesundheit zu achten und rechtzeitig medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wyler wird in den nächsten Wochen unter ärztlicher Aufsicht stehen, um einen vollständigen Heilungsprozess zu gewährleisten





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