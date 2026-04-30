Lämmchen Henry erobert Rathaus und Herzen im Schwarzwald

Ein verstoßenes Lämmchen namens Henry ist zum Star der Gemeinde Enzklösterle geworden. Die Bürgermeisterin hat es zum "Chief Fluffiness & Happiness Officer" ernannt und das Tier begleitet sie bei allen Aufgaben, was für viele amüsante und herzerwärmende Momente sorgt.

Ein kleines Lämmchen namens Henry hat sich zum absoluten Star in der Gemeinde Enzklösterle im Schwarzwald entwickelt. Die ungewöhnliche Geschichte begann am Gründonnerstag, als ein Greifvogel einen Angriff auf die Schafherde von Bürgermeisterin Sabine Zenker startete.

In der darauffolgenden Aufregung verstiess ein Muttertier ihr Junges – Henry. Seitdem ist das wenige Wochen alte, braun melierte Lämmchen mit einem blauen Halstuch ein allgegenwärtiger Begleiter der Bürgermeisterin, nicht nur privat, sondern auch bei ihrer Arbeit. Henry begleitet sie durch den Alltag, sei es ins Rathaus, zu Gemeinderatssitzungen, zu Trauungen oder sogar in die örtliche Kita. Die Bürgermeisterin hat Henry quasi adoptiert und das Lämmchen scheint diese Zuneigung zu erwidern, indem es ihr auf Schritt und Tritt folgt.

Die Herausforderung besteht darin, dass Henry, wie jedes junge Tier, alles erkunden und probieren möchte. Daher mussten im Rathaus Vorkehrungen getroffen werden: Steckdosen wurden abgeklebt und Zimmerpflanzen in Sicherheit gebracht, um zu verhindern, dass das neugierige Lämmchen Schaden anrichtet. Die Besuche in der Kita Heidelbärchen sorgten für besonders amüsante Momente. Henry zeigte sich von seiner verspielten Seite, indem er an Bildern knabberte, an Plastikfolie nagte und an einer Giesskanne nuckelte.

Natürlich hinterliess er auch eine kleine Pfütze auf dem Boden, was die Kinder jedoch nur noch begeisterter machte. Die Bürgermeisterin teilte die ungewöhnliche Situation auch in den sozialen Medien und ernannte Henry augenzwinkernd zum «Chief Fluffiness & Happiness Officer». Diese humorvolle Geste unterstreicht die positive Stimmung, die Henry in der Gemeinde verbreitet. Die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger sind durchweg positiv: Sie zeigen sich staunend und erfreut über den vierbeinigen Kollegen im Rathaus.

Die Belegschaft des Rathauses hat Henry ebenfalls ins Herz geschlossen und geniesst die fröhliche Atmosphäre, die er mit sich bringt. Bürgermeisterin Zenker fasst es treffend zusammen: «Wenn Henry durch das Rathaus galoppiert, muss man einfach lachen. » Die besondere Beziehung zwischen Bürgermeisterin und Lämmchen ist ein Beweis dafür, dass auch unerwartete Begegnungen zu grosser Freude und Zusammenhalt führen können. Henrys Anwesenheit hat die Gemeinde Enzklösterle mit einem Hauch von Frische und Leichtigkeit erfüllt.

Obwohl Henrys Engagement im Rathaus von Enzklösterle derzeit in vollem Gange ist, ist es zeitlich begrenzt. Sobald das Lämmchen ausreichend gewachsen ist, wird es zu der ursprünglichen Herde von Bürgermeisterin Zenker zurückkehren. Bis dahin geniesst Henry seine Rolle als beliebtestes Mitglied des Rathaus-Teams in vollen Zügen.

Die Bürgermeisterin ist sich bewusst, dass die intensive Betreuung eines so jungen Tieres mit Schlafmangel verbunden ist, doch sie nimmt dies gerne in Kauf, da sie die Freude und das Glück, das Henry in die Gemeinde bringt, als unbezahlbar empfindet. Henry benötigt alle zwei Stunden eine Milchmahlzeit, Tag und Nacht, und die Bürgermeisterin kümmert sich liebevoll um sein Wohlbefinden.

Die Geschichte von Henry ist ein wunderbares Beispiel für die Verbundenheit zwischen Mensch und Tier und zeigt, wie ein kleines Lämmchen eine ganze Gemeinde begeistern und zum Lächeln bringen kann. Es ist eine Geschichte, die zeigt, dass Glück oft an den unerwartetsten Orten zu finden ist und dass ein bisschen Flauschigkeit und Freude die Welt ein Stückchen besser machen können. Die Gemeinde Enzklösterle wird Henry und seine unkonventionelle Rolle im Rathaus sicherlich noch lange in Erinnerung behalten





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