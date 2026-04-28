Lafarge legt Berufung gegen Urteil zur Terrorismusfinanzierung ein

Der Zementkonzern Lafarge, heute Teil von Holcim, und acht weitere Angeklagte haben Berufung gegen das Urteil im Fall der Terrorismusfinanzierung in Syrien eingelegt. Bruno Lafont, ehemaliger Lafarge-Chef, war zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Der Zementkonzern Lafarge , heute Teil von Holcim , hat zusammen mit acht weiteren Angeklagten Berufung gegen das im April vom Pariser Strafgericht gefällte Urteil im Fall der Terrorismusfinanzierung in Syrien eingelegt.

Diese Information wurde am Dienstag von der Generalstaatsanwaltschaft des Pariser Berufungsgerichts gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigt. Das ursprüngliche Urteil wirft Lafarge und seinen ehemaligen Führungskräften vor, zwischen 2013 und 2014 die Finanzierung von Terrororganisationen in Syrien ermöglicht zu haben. Insbesondere wurde der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Lafarge, Bruno Lafont, zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte, dass Lafont gemeinsam mit dem Unternehmen und anderen Managern aktiv dazu beigetragen habe, Gelder an Terrorgruppen zu transferieren, um den Betrieb des Zementwerks in Jalabiya, im Norden Syriens, aufrechtzuerhalten. Die Ermittlungen ergaben, dass Lafarge in der genannten Zeitspanne etwa 5,6 Millionen Euro an verschiedene dschihadistische Gruppen gezahlt haben soll. Zu den Empfängern dieser Gelder zählten unter anderem der Islamische Staat (IS), die Jabhat al-Nusra und Ahrar al-Sham.

Diese Zahlungen wurden als notwendige Maßnahme dargestellt, um die Sicherheit des Zementwerks und seiner Mitarbeiter zu gewährleisten, jedoch wertete das Gericht diese Begründung als unzureichend und sah darin eine bewusste und willentliche Unterstützung terroristischer Aktivitäten. Neben der Verurteilung von Bruno Lafont wurde das Unternehmen Lafarge zu einer Geldstrafe von 1,125 Millionen Euro verurteilt.

Darüber hinaus müssen Lafarge und ehemalige Führungskräfte eine zusätzliche Zollstrafe von 4,57 Millionen Euro zahlen, da sie gegen internationale Sanktionen verstoßen hatten. Das Gericht betonte in seiner Begründung, dass zwischen Lafarge und dem IS eine faktische Geschäftspartnerschaft bestanden habe, die auf gegenseitigem Nutzen beruhte. Diese Partnerschaft ermöglichte es Lafarge, den Betrieb des Zementwerks fortzusetzen und Gewinne zu erzielen, während der IS von den finanziellen Zuwendungen profitierte.

Die Situation eskalierte im September 2014, als das Zementwerk aufgrund des Vormarsches von IS-Kämpfern überstürzt evakuiert werden musste. Nur einen Tag später fiel die Anlage in die Hände der Terrororganisation. Die Berufung von Lafarge und den weiteren Angeklagten zielt darauf ab, die Urteilsbegründung zu überprüfen und möglicherweise eine Reduzierung der Strafen zu erreichen. Lafarge argumentiert, dass das Unternehmen in einer extrem schwierigen Situation agierte und lediglich versucht habe, die Sicherheit seiner Mitarbeiter zu gewährleisten.

Die Staatsanwaltschaft hingegen hält an ihrer Position fest, dass Lafarge wissentlich und willentlich Terrororganisationen finanziert habe, um wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. Der Ausgang des Berufungsverfahrens ist ungewiss und wird von juristischen Experten mit großem Interesse verfolgt. Der Fall Lafarge wirft wichtige Fragen hinsichtlich der Verantwortung von Unternehmen in Konfliktregionen und der Einhaltung internationaler Sanktionen auf. Er verdeutlicht die komplexen ethischen und rechtlichen Herausforderungen, mit denen multinationale Konzerne in Krisengebieten konfrontiert sind.

Die Entscheidung des Berufungsgerichts wird voraussichtlich weitreichende Auswirkungen auf die zukünftige Rechtsprechung in ähnlichen Fällen haben





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