Lafarge legt Berufung gegen Terrorismusfinanzierungsurteil ein

Der Zementkonzern Lafarge, heute Teil von Holcim, und weitere Angeklagte haben gegen das Urteil wegen Terrorismusfinanzierung in Syrien Berufung eingelegt. Das ursprüngliche Urteil verurteilte Lafarge und ehemalige Führungskräfte, darunter Bruno Lafont, wegen der Finanzierung von Terrorgruppen wie dem IS.

Der Zementkonzern Lafarge , heute Teil von Holcim , sowie acht weitere Angeklagte haben gegen das im April vom Strafgericht in Paris gefällte Urteil Berufung eingelegt. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Pariser Berufung sgerichts am Dienstag mit.

Das ursprüngliche Urteil betraf den schwerwiegenden Vorwurf der Terrorismusfinanzierung in Syrien während der Jahre 2013 und 2014. Im Fokus der Kritik stand insbesondere der ehemalige Lafarge-Chef Bruno Lafont, der zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Lafont gemeinsam mit dem Unternehmen und anderen Führungskräften die Finanzierung von Terrororganisationen in Syrien aktiv unterstützt hat.

Konkret soll Lafarge in der genannten Zeitspanne etwa 5,6 Millionen Euro an dschihadistische Gruppen gezahlt haben, um den Betrieb des Zementwerks in Jalabiya, im Norden Syriens, aufrechtzuerhalten. Zu den Empfängern dieser Gelder zählten unter anderem der Islamische Staat (IS), die Jabhat al-Nusra und Ahrar al-Sham. Diese Zahlungen wurden als direkte Unterstützung für terroristische Aktivitäten gewertet. Neben der Verurteilung von Bruno Lafont wurde auch das Unternehmen Lafarge zu einer erheblichen Geldstrafe von 1,125 Millionen Euro verurteilt.

Darüber hinaus müssen Lafarge und ehemalige Führungskräfte eine Zollbusse in Höhe von 4,57 Millionen Euro entrichten, da sie gegen internationale Sanktionen verstoßen hatten. Das Gericht sprach in seiner Begründung von einer faktischen «Geschäftspartnerschaft» mit dem IS, was die Schwere der Vorwürfe unterstreicht. Diese Bezeichnung verdeutlicht, dass Lafarge nicht nur passiv Gelder gezahlt, sondern aktiv eine Beziehung zu einer Terrororganisation unterhalten hat, um wirtschaftliche Interessen zu wahren.

Die Entscheidung des Gerichts betont die Verantwortung von Unternehmen bei der Einhaltung internationaler Gesetze und die Konsequenzen, die bei Verstößen drohen. Die Berufung der Angeklagten deutet darauf hin, dass sie die Schuld nicht anerkennen und versuchen, das Urteil zu revidieren. Es bleibt abzuwarten, wie das Berufungsgericht die Beweislage bewertet und ob das ursprüngliche Urteil bestätigt, abgeändert oder aufgehoben wird.

Der Fall Lafarge ist von großer internationaler Bedeutung, da er die Frage aufwirft, welche Verantwortung multinationale Unternehmen in Konfliktregionen tragen und wie sie sicherstellen können, dass ihre Geschäftstätigkeit nicht zur Finanzierung von Terrorismus beiträgt. Die Ereignisse rund um das Zementwerk in Jalabiya kulminierten im September 2014, als das Werk aufgrund des Vormarsches von IS-Kämpfern überstürzt geräumt werden musste. Nur einen Tag später fiel die Anlage in die Hände der Terrororganisation.

Dieser Vorfall verdeutlicht die gefährliche Lage, in der sich Lafarge befand, und die drastischen Maßnahmen, die das Unternehmen ergriffen hat, um seinen Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Entscheidung, Gelder an dschihadistische Gruppen zu zahlen, um die Sicherheit des Werks zu gewährleisten, wird nun von der Justiz als kriminell eingestuft. Der Fall wirft auch ethische Fragen auf, da Lafarge offenbar bereit war, Kompromisse bei seinen Werten einzugehen, um wirtschaftliche Interessen zu verfolgen.

Die Berufung gegen das Urteil wird voraussichtlich zu einer längeren juristischen Auseinandersetzung führen, die weitere Details über die Rolle von Lafarge in Syrien ans Licht bringen könnte. Die internationale Öffentlichkeit wird die Entwicklung des Falls genau verfolgen, da er wichtige Fragen der Unternehmensverantwortung und der Bekämpfung von Terrorismus aufwirft. Die Entscheidung des Berufungsgerichts wird weitreichende Auswirkungen auf die Geschäftspraktiken von Unternehmen in Konfliktregionen haben und möglicherweise zu strengeren Kontrollen und Regulierungen führen





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