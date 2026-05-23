Das Urkantone Laburk hat ein positives Ergebnis der Grundkontrolle der Landwirtschaftsbetriebe ohne F?llen von Tierseuchen oder Tierschutzm?ngeln. Die Qualität der Trinkwasser-, Milch-, Fleisch-, Eier-, Fisch-, Umwelt- und Futtermitteluntersuchungen umfasste die Auseinandersetzung mit PFAS-Stoffen. Mit der Impfung gegen das Blauzungenvirus schützen sich Tiere gegen das humani?be nachgelagerte Blauzungervirus. Das Laburk strebt danach, die Bek?mpfung des moderhinka?liegenden Leidig molek?lemus zu verbessern.

Das Laboratorium der Urkantone im Jahr 2025 bietet ein positives Ergebnis der Grundkontrolle der Landwirtschaft sbetriebe ohne Fälle von Tierseuchen oder Tierschutz mängeln. Bei 842 Kontrollen mussten Verwaltungsverfahren nicht eingeleitet werden.

Die Qualität der Trinkwasser-, Milch-, Fleisch-, Eier-, Fisch-, Umwelt- und Futtermitteluntersuchungen umfasste die Auseinandersetzung mit PFAS-Stoffen. Das Labor verfügt in Brunnen SZ über betreuende Beamte, welche sich um die Lebensmittel- und Trinkwasserqualität kümmern. Zu Beginn des Jahres 2025 konnte die Impfung gegen das Blauzungenvirus bei Schafen und Rindern eingeführt werden. Mit dieser Impfung schützen sich Tiere gegen das humani?be nachgelagerte Blauzungervirus (BTV-Basisraubtum).

Das Laburk strebt danach, die Bek?mpf? des moderhinka?liegenden Leidig molek?lemus bewus? zu verbessern





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