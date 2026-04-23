L'Oréal wächst stark, Nahost-Konflikt belastet Börsen

L'Oréal verbucht ein starkes Quartal, während die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten die Finanzmärkte belasten und zu steigenden Energiepreisen führen.

Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal hat im ersten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 6,7 Prozent auf 12,15 Milliarden Euro verzeichnet – das schnellste Quartalsumsatzwachstum seit zwei Jahren.

Das Unternehmen zeigte sich auch für den weiteren Verlauf des Jahres optimistisch, da die Zahlen die Erwartungen von Analysten übertrafen. Parallel dazu lastet die anhaltende Unsicherheit im Nahostkonflikt auf der Börsenstimmung. Die Eskalation der Spannungen, insbesondere in der Straße von Hormus, führt zu steigenden Energiepreisen und verstärkter Anlegerzurückhaltung. Der DAX verlor zum Handelsstart 0,5 Prozent auf 24.071 Zähler, und die Nervosität der Anleger nimmt zu, da der Schaden für die Weltwirtschaft durch den Konflikt täglich größer wird.

Die Ölpreise sind seit Beginn der Krise deutlich gestiegen, da der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus faktisch zum Erliegen gekommen ist. Etwa ein Fünftel des weltweiten Erdöls und Flüssiggases wurde vor Beginn des Konflikts durch diese Meerenge transportiert. Die Börsen reagierten unterschiedlich auf die Nachrichten. Während L'Oréal und andere Unternehmen mit positiven Quartalsberichten den Markt stützten, drückte die Lage im Nahen Osten auf die Stimmung.

Nach vier Wochen steigender Kurse zeichnet sich nun ein Wochenminus ab. Analysten sehen das Aufwärtsmomentum als verdampft, da der Konflikt jede Rally-Fantasie erstickt. Die extreme Unsicherheit spiegelt das diplomatische Desaster wider, da die US-Regierung ihre Ultimaten verschiebt und Verhandlungen ins Stocken geraten. Die Finanzwelt erkennt, dass Washington beim Zeitplan seiner militärischen Ziele massiv kalkuliert hat.

Die Straße von Hormus bleibt weiterhin geschlossen. Auch andere Unternehmen wie der Pharmakonzern, der die Markterwartungen mit seinen Umsatzzahlen erfüllte, und der Technologie-Sektor, der den Markt stützt, konnten die negative Stimmung nicht vollständig kompensieren. Die anhaltende Unsicherheit über den Nahost-Konflikt und steigende Energiepreise dürften die Finanzmärkte weiterhin belasten. Der Ölpreis Brent Crude, als außerbörslicher Indikator für den DAX, verlor vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent auf 24.002 Punkte.

Es wäre der vierte Handelstag in Folge mit Verlusten für den DAX. Experten wie Thomas Altmann von QC Partners konstatieren, dass die Geduld der Börsianer schwindet und die Normalisierung der Energiemärkte sich immer weiter verzögert. Die Verlängerung des Waffenstillstands bringt keine Klarheit, und die Aussagen der Parteien sind widersprüchlich. Die Situation in der Straße von Hormus bleibt angespannt.

Der DAX wird voraussichtlich niedriger starten, nachdem er am Mittwoch bereits 0,3 Prozent auf 24.194 Punkte verloren hatte. An der Wall Street gab es nach einer zweitägigen Verlustserie am Mittwoch eine Erholung, während in Asien Gewinnmitnahmen den Index ins Minus drängten. Die Zukunft bleibt ungewiss, und die Märkte reagieren sensibel auf jede Entwicklung im Nahen Osten





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