Kylie Minogue enthüllt intime Details in dreiteilerischer Doku

Kylie Minogue erzählt ihre Geschichte erstmals in einer Netflix-Doku mit unveröffentlichtem Archivmaterial und Interviews von Nick Cave, Jason Donovan und Schwester Dannii Minogue als Wegbegleiter. Auch ihre zweite Krebserkrankung im Jahr 2021, die geheim gehalten wurde, wird erstmals öffentlich erwähnt.

Kylie Minogue enthüllt intime Details in neuer Netflix-Doku Sie erzählt ihre Geschichte erstmals in einer Netflix-Doku von den "Neighbours"-Anfängen bis zum Weltstar mit über 80 Millionen verkauften Alben.

Darüber spricht sie erstmals öffentlich über eine zweite Krebserkrankung im Jahr 2021, die sie geheim hielt. Die dreiteilige Serie zeigt unveröffentlichtes Archivmaterial, private Aufnahmen und Interviews mit Wegbegleitern wie Nick Cave, Jason Donovan und Schwester Dannii Minogue. Auch schwierige Kapitel kommen zur Sprache: öffentliche Kritik, Selbstzweifel und die Zeit, in der Kylie als "singender Wellensittich" verspottet wurde. Mehr als vier Jahrzehnte im Rampenlicht, Welthits von "I Should Be So Lucky" bis "Padam Padam" und Millionen verkaufte Alben





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Theater Kylie Minogue Netflix-Doku Ausgezeichnet Mit Einem Emmy Und 80 Millionen Eiendimensionale Geschichten Wespenstimmen

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