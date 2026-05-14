Kylian Mbappé erneuert Kritik an extremer Rechten in Frankreich

Der Weltmeister von 2018 kritisiert erneut die extrem rechte Politik in Frankreich und macht damit die Spitze des Rassemblement National (RN) gegen sich auf.

Fussballstar Kylian Mbappé äussert erneute Kritik an extrem rechter Politik Der Franzose gerät nicht zum ersten Mal mit dem Rassemblement National (RN) aneinander. Fraktionschefin Marine Le Pen kontert die Kritik.hat seine Warnung vor der extremen Rechten in Frankreich erneuert und damit die Spitze des Rassemblement National (RN) gegen sich aufgebracht.

In einem Interview der Zeitschrift «Vanity Fair» sagte der 27-Jährige: «Ich weiss, was das bedeutet und welche Folgen es für mein Land haben kann, wenn Menschen wie sie an die Macht kommen. » Als Fussballspieler habe er das Recht, so wie jeder andere seine Meinung zu äussern, sagte Mbappé. Der Torjäger von Real Madrid hatte zuletzt vor der Parlamentswahl 2024 in Frankreich gegen das RN Stellung bezogen. Inzwischen nimmt Frankreich Kurs auf die Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027





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