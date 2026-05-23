Kyle Busch: American Racer and Legend Dies at 31

Kyle Busch, a six-time NASCAR Cup Series champion and record driver, passed away at the age of 31 after leading a life of speed, controversy, and an untimely end.

Er hustete Blut, noch am selben Tag war er tot – das traurige Ende einer Legende Kyle Busch fuhr mit sechs auf Papis Schoss, gewann alles, was die US-Rennserie Nascar zu bieten hat, und starb ohne Vorwarnung.

Die Geschichte eines Mannes, der das Gaspedal liebte.in einem Krankenhaus in Charlotte. Damit muss sich die US-Motorsportserie von ihrem zweimaligen Cup-Series-Champion und Rekordfahrer verabschieden – er war einer ihrer grössten Stars. Kyle Busch führte ein Leben zwischen Ruhm, Rebellion und einem viel zu frühen Ende. Kyle Thomas Busch kam am 2.

Mai 1985 in Las Vegas zur Welt – und hatte das Benzin quasi im Blut. Sein Vater Tom war Mechaniker und selbst gelegentlicher Rennfahrer. Sein sieben Jahre älterer Bruder Kurt legte die Latte früh hoch: Er würde 2004 Nascar-Champion werden. Kyle musste das Gaspedal noch nicht einmal selbst bedienen können, um mit dem Fahren anzufangen.

Schon mit sechs Jahren sass er auf dem Schoss des Vaters in einem selbst gebauten Kart und lenkte, während Tom Gas gab.

«Er war immer in der Garage», erinnerte sich Tom Busch einmal in einem NBC-Interview. «Man musste ihn nicht nach draussen locken – man musste ihn ins Haus holen. » Mit 13 Jahren fuhr Kyle Busch seine ersten Rennen. Zwischen 1999 und 2001 fuhr er auf dem Las Vegas Motor Speedway über 65 Siege in einer Nachwuchskategorie ein und gewann zwei Titel.

Bruder Kurt – damals bereits auf dem Weg nach oben – war hellauf begeistert: «Ihr denkt, ich bin ein guter Rennfahrer? Wartet, bis ihr meinen Bruder seht. Er ist der Bessere in der Familie. »Mit 16 Jahren, noch Schüler, unterzeichnete Kyle Busch seinen ersten Profivertrag.

Der Besitzer seines ersten Teams, Jack Roush, hatte schon Kurts Karriere lanciert. Wenige Fahrer haben die Nascar so prägten wie Kyle Busch. Keiner hat sie so polarisiert – und keiner war am Ende erfolgreicher. Ab 2005 stürmte er mit Hendrick Motorsports in die Cup Series, wurde der jüngste Sieger der Seriengeschichte – und ebenso schnell der lauteste Unruhestifter.

Konflikte mit anderen Fahrern gehörten zu seinem Wesen, Scharmützel mit seinem eigenen Bruder Kurt inklusive. Den entscheidenden Schritt machte Kyle Busch 2008 mit dem Wechsel zu Joe Gibbs Racing und dem damals noch belächelten Toyota-Programm. Die Japaner galten als Eindringlinge in einen2015 erlebte er seinen märchenhaftesten Moment: Beim Saisonauftakt in Daytona brach er sich das rechte Bein und den linken Mittelfuss, verpasste elf Rennen – und wurde am Ende dennoch Meister.

Es war die Geschichte, die sich Nascar-Fans bis heute erzählen. 2019 folgte der zweite Triumph. Zuletzt fuhr er für Richard Childress Racing. Am Wochenende vor seinem Tod hatte er noch ein Truck-Series-Rennen in Dover gewonnen – mit 41, ungebrochen ehrgeizig bis zur letzten Runde. Die Zahlen sprechen für sich:69 Siege in der Truck Series (Rekord)Zukünftiges Mitglied der Nascar-«Hall of Fame»





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