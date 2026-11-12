Kuschel-Kurs in Dublin: Europäer erhalten Stimme bei Ukraine-Frieden

Präsident Selenski und US-Unterhändler Kushner verkünden neue Rolle für Europa. Die Charta der Europäischen Politischen Gemeinschaft festigt Sicherheitsstandards für die Region.

Die diplomatischen Bemühungen um einen Frieden im Ukraine-Krieg haben in Dublin einen neuen, wichtigen Schritt vollzogen. Präsident Wolodimir Selenski der Ukraine und der US-Unterhändler Jared Kushner haben bestätigt, dass europäische Vertreter nun eine fest verankerte Rolle bei den zukünftigen Verhandlungen spielen werden. Diese Ankündigung markiert einen strategischen Wandel im Ansatz zur Beendigung des seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Konflikts.

Europäische Beteiligung am Friedensprozess

Die Kernaussage des neuen Ansatzes lautet, dass Europa fortan eine direkte Stimme in den Gesprächen über das Kriegsende haben wird. Selenski betonte auf einer Pressekonferenz, dass die amerikanische Seite deutliche Fortschritte bei der Integration europäischer Partner erzielt hat. Er verwies auf ein Treffen in Dublin am 12. November 2026, bei dem er gemeinsam mit Jared Kushner vor den Medien auftrat. Kushner bestätigte diese Entwicklung und erwähnte dabei auch den zweiten US-Unterhändler Steve Witkoff. Er äußerte die Hoffnung, dass Kremlchef Wladimir Putin bereit sei, diese neuen Strukturen in den Dialog zu integrieren. Die gemeinsame Präsenz der drei Diplomaten unterstreicht die Priorität, die Washington diesem multilateralen Ansatz beimisst.

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Charta der Europäischen Politischen Gemeinschaft

Dreiunddreißig Staaten, darunter Deutschland, die Ukraine, Großbritannien und Spanien, haben am Donnerstag in Dublin eine entscheidende Charta verabschiedet. Dieser Beschluss wurde auf dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) gefasst und legt die Schlüsselprinzipien für die zukünftige europäische Sicherheit fest. Der Text, der auf einer französischen Initiative beruht, bekräftigt die bestehenden Grundlagen der Sicherheit, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen, den Verträgen der Nato und der EU verankert sind. Er erweitert diese Grundlagen um moderne Bedrohungen, insbesondere sogenannte hybride Angriffe. Die Unterzeichnerstaaten erkennen darin an, dass sie eine größere Verantwortung für die Sicherheit im eigenen Kontinent übernehmen müssen. Dies soll sich nach Ansicht der Autoren positiv auf die globale und transatlantische Stabilität auswirken.

Sicherheitsarchitektur und geopolitische Antworten

Die neue Charta stellt eine direkte Antwort auf die Forderungen Russlands nach einer "neuen" Sicherheitsarchitektur in Europa dar. Bereits bei Gesprächen in Abu Dhabi hatte der US-Gesandte Jared Kushner diese Position aufgegriffen. Der Entwurf der Charta betont, dass jede Frage, die die europäische Sicherheit berührt, nun gemeinsam mit den Europäern entschieden werden muss. Britischer Premierminister Andy Burnham hob in Dublin hervor, dass die Nennung der Nato in der Erklärung von zentraler Bedeutung sei. Er argumentierte, dass die Nato letztlich die Lage nach dem Ukraine-Krieg absichern müsse. Die Staaten verpflichten sich zudem, Instrumente zu entwickeln, um destabilisierende Handlungen unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Angriffs zu verhindern und darauf zu reagieren. Dazu zählen auch Maßnahmen gegen Terrorismus, Drogenhandel und die Schleusung von Migranten.

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Verzögerungen bei militärischer Satellitentechnologie

Parallel zu den diplomatischen Fortschritten berichten ukrainische Stellen von erheblichen technischen Engpässen. Präsident Wolodimir Selenski erklärte in sozialen Netzwerken, dass das US-Satelliteninternet Starshield für die ukrainische Verteidigung erneut nur gedrosselt funktioniert. Das Militär verzeichne seit einigen Tagen Störungen des Dienstes über ukrainisch kontrolliertem Gebiet, über der Front und den russisch besetzten Gebieten. Diese Einschränkungen betreffen Objekte, die schneller als 161 Kilometer in der Stunde fliegen. Selenski warnte, dass diese Beschränkung die Abwehr russischer Jetdrohnen erheblich erschwere. Starshield ist die militärische Variante des von Elon Musk betriebenen Starlink-Netzes. Der Dienst war bereits Mitte Oktober über mehrere Tage gedrosselt worden. Die Verantwortung für diese Drosselung blieb damals unklar zwischen Musk und dem Weißen Haus. Selenski schrieb, man versuche nun, die Umstände mit der US-Seite zu klären.

Ermittlungen nach Attentatsversuch in St. Petersburg

Während in Dublin über die Zukunft gesprochen wird, ermittelt russische Justiz nach Gewalt in Nordwestrussland. Bei einer Autoexplosion in St. Petersburg ist am Morgen eines Tages ein Militärangehöriger getötet worden. Das Ermittlungskomitee der Millionenstadt leitete ein Strafverfahren wegen Mordes ein. Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Opfer um einen Offizier der russischen Luftstreitkräfte. Prourainische und russische Telegram-Kanäle bestätigten diesen Rang. Das St. Petersburger Nachrichtenportal "fontanka" berichtete über die Vorfälle. Russische Ermittler geben Angaben zum Rang oder zur Truppenzugehörigkeit in der Regel nicht frei. Die Untersuchungen am Tatort liefen weiterhin, wie die Behörde mitteilte.