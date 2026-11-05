Kürbisweitwurf auf dem Hardhof: Traditioneller Wettkampf in Wildegg AG

Der traditionelle Kürbisweitwurf auf dem Hardhof in Wildegg AG lockte am vergangenen Sonntag zahlreiche Sportler und Zuschauer an. Entdecken Sie die Details zum Wettbewerb.

Am vergangenen Sonntag verwandelte sich der Bauernhof Hardhof in Wildegg AG in eine große Sportarena, als die Familie Gebhard wieder zur jährlichen Tradition des Kürbisweitwurf s einlud. Das Ereignis zog Dutzende Besucher an, die nicht nur dem sportlichen Kampf beiwohnten, sondern selbst an den Start gingen. Die Kürbissaison neigt sich zwar bereits ihrem Ende zu, doch in dieser Region ist die Bedeutung dieses Festes unbestritten: Es markiert den Höhepunkt der herbstlichen Aktivitäten vor der Winterruhe.

Vielfalt der Techniken und Wurfmethoden

Die Teilnehmer des Wettkampfs auf dem Hardhof konnten zwischen drei verschiedenen Größen der Kürbisse wählen, was die strategische Planung vor dem Wurf beeinflusste. Die Auswahl der Wurftechnik war dabei ebenso vielfältig wie die Teilnehmer selbst. Wer es traditionell und sicher mag, nutzte den Unterhandwurf, um den Kürbis kontrolliert ins offene Feld hinter dem Hof zu schleudern. Diese Methode garantiert eine hohe Treffsicherheit und vermeidet unangenehme Zwischenfälle mit der Umgebung.

Also read «Gen-Z-Mafia» lockt Junge in Basel in die Unterwelt

Für die Mutigeren bot der Wettbewerb jedoch deutlich anspruchsvollere Optionen an. Viele Schossen entschieden sich für einen Schulterstoß oder warfen den Kürbis wie einen Baseball oder Handball direkt in Richtung Waldrand. Diese risikofreudigere Variante erfordert nicht nur Kraft, sondern auch ein geschultes Auge für Distanz und Windverhältnisse. Die Spannung stieg mit jedem Wurf, da die Teilnehmer ihre persönlichen Bestleistungen zu erzielen versuchten.

Konkrete Distanzen und sportliche Höchstleistungen

Die Ergebnisse der Athleten zeigten ein breites Spektrum an Fähigkeiten. Während einige Teilnehmer mit dem Unterhandwurf stabile Weiten erreichten, überraschten andere mit beeindruckenden Entfernungen. Die risikofreudigeren Schützen, die ihre Kürbisse in Richtung des Waldes warfen, erzielten Distanzen von bis zu 50 Metern. Diese Weite unterstreicht das sportliche Niveau, das bei diesem volkstümlichen Ereignis erreicht wird, und macht den Wettbewerb zu einem echten Vergleich der körperlichen Eignung.

Advertisement

Adrian Oberer, der das Geschehen dokumentierte, betonte, dass egal ob mit Kanone, Unterhandwurf oder Schulterstoß, das Ziel stets gleich war: Die Kürbisse müssen fliegen. Diese Philosophie verbindet die verschiedenen Disziplinen und sorgt dafür, dass jedes Wetter und jede Technik im richtigen Moment zum Einsatz kommt. Die Atmosphäre auf dem Hof war von Begeisterung und sportlichem Ehrgeiz geprägt, der über generationsübergreifende Grenzen hinweg alle Teilnehmer zusammenbrachte.

Atmosphäre und Ausblick auf das Ereignis

Der Hardhof der Familie Gebhard bot den perfekten Rahmen für dieses traditionelle Treffen. Die zahlreichen Besucher zeigten nicht nur Interesse am Zuschauen, sondern beteiligten sich aktiv an den sportlichen Höchstleistungen. Die Mischung aus ländlicher Tradition und modernem Sportgeist schafft ein einzigartiges Erlebnis, das jedes Jahr neu erwartet wird. Die klare Strukturierung der drei Kürbisgrößen ermöglichte es allen Teilnehmern, unabhängig von ihrer Körpergröße oder Stärke, fair zu konkurrieren.

Damit bleibt der Kürbisweitwurf in Wildegg AG mehr als nur ein saisonaler Brauch. Er ist ein lebendiger Beweis für die Gemeindewerte und den Spaß am aktiven Miteinander. Auch wenn die Kürbissaison endet, bleiben die Erinnerungen an die Weiten von bis zu 50 Metern und die lebhaften Diskussionen über die besten Wurftechniken lange im Gedächtnis der Teilnehmer und Zuschauer haften. Die Familie Gebhard hat es erneut geschafft, ein Ereignis zu inszenieren, das die Region zusammenhält.