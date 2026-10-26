Künzli-Shop am Paradeplatz: Unbekannte stehlen leeren Tresor

In der Nacht auf Montag haben Einbrecher den Tresor aus Roberto Martullos Künzli-Shop in Zürich gestohlen. Der Tresor war leer, außer ein paar Gutscheinen, der Sachschaden wird auf 10'000 Franken geschätzt. Martullo vermutet, dass Profis am Werk waren, da sie zielgerichtet und ohne Alarm auszulösen vorgegangen sind.

Unbekannte haben in der Nacht auf Montag den Tresor aus Roberto Martullo s Künzli-Shop am Zürcher Paradeplatz gestohlen. Der Tresor war bis auf ein paar Gutscheine leer, der Sachschaden beträgt laut Martullo jedoch rund 10'000 Franken.

Roberto Martullo verdächtigt Profis

Martullo eröffnete den Flagship-Store im Frühling 2025, nachdem er die kriselnde Kult-Schuhmarke aus Windisch AG übernommen hatte. Gegenüber dem 'Blick' gibt er an, dass die Einbrecher weder Schuhe noch Bargeld gestohlen hätten. Den Sachschaden schätzt Martullo jedoch auf 10'000 Franken. Der Unternehmer ist aufgrund der offenbar zielgerichteten Vorgehensweise der Kriminellen überzeugt, dass Profis am Werk gewesen sein müssen.

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'Sie haben nichts durchwühlt, nicht einmal die Kasse aufgebrochen. Die wussten genau, was sie wollten', sagt er zum 'Blick'. Erst am Montagmorgen wurde der Einbruch entdeckt. Unklar bleibt, wann die Einbrecher genau zuschlugen - gemäss Martullo wohl irgendwann in der Nacht.

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Tresorschlüssel führt zu Betriebsproblemen

Dabei lösten sie keinen Alarm aus, weil eine entsprechende Anlage fehlt. Der Künzli-Chef möchte dies nun jedoch unbedingt ändern. Weil der Schlüssel für das Kassensystem im Künzli-Flagshipstore jedoch im Tresor war, hatte der Einbruch Folgen für den Geschäftsbetrieb: Kunden waren für die Bezahlung zunächst auf Twint angewiesen. Ab Dienstag soll der Betrieb dann wieder wie gewohnt laufen.