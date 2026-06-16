Kunstmuseum Zürich setzt sich fort mit der Auseinandersetzung mit Bührle-Sammlung

Das Kunstmuseum Zürich setzt sich weiterhin mit der umstrittenen Kunstsammlung von Emil Bührle auseinander. Die Sammlung umfasst Werke von renommierten Künstlern, doch viele Gemälde haben eine dunkle Provenienz.

Das Kunstmuseum Zürich setzt sich fort mit der Auseinandersetzung mit der umstrittenen Kunstsammlung von Emil Bührle . Die Sammlung, die als Leihgabe im Kunsthaus Zürich gezeigt wird, umfasst Werke von renommierten Künstlern wie Claude Monet, Vincent van Gogh und Auguste Renoir.

Doch viele der Gemälde haben eine dunkle Provenienz, da sie einst jüdischen Sammlern geraubt wurden, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Die Stiftung Sammlung E. G. Bührle hat im vergangenen Jahr eine Einigung mit den Erben von Max Silberberg erzielt, einem jüdischen Industriellen, der von den Nationalsozialisten deportiert und vermutlich in Auschwitz ermordet wurde. Das Gemälde 'La Sultane' von Édouard Manet wird im Kunsthaus präsentiert, über die Besitzgeschichte ist jedoch nur wenig bekannt.

Die Stiftung hat behauptet, das Gemälde sei von Silberberg freiwillig verkauft worden, was die Erben bestritten haben. Die Qualität der Kunstsammlung von Emil Bührle ist unbestritten, doch die Leihgabe stellt für das Kunsthaus eine grosse Herausforderung dar. Der Präsident des Deutschen Historischen Museums, Raphael Gross, hat in einem Interview mit Swissinfo aus dem Jahr 2024 die Sammlung als historisch besonders belastet beschrieben, in einem Ausmaß, das in der Schweiz möglicherweise einzigartig ist.

Damit hat das Kunsthaus die Aufgabe, die Sammlung und ihre Geschichte auseinanderzusetzen, die für die Öffentlichkeit bestürzt und empört ist





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