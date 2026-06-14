Kunstmuseum Bern: Stiftung reagiert auf Ablehnung des Sanierungskredits mit umfassender Analyse

Nach der Ablehnung des Projektierungskredits für die Sanierung des Kunstmuseums Bern durch die Stimmbevölkerung kündigt die Stiftung eine gründliche Auslegeordnung an. Der Sanierungsbedarf bleibe weiterhin dringend, und die baulichen sowie betrieblichen Herausforderungen müssten gelöst werden, um den Erhalt des Museums langfristig zu sichern.

Die Stiftung Kunstmuseum Bern hat das Ergebnis der Volksabstimmung über die Ablehnung des Projektierungskredit s mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Das Votum der Stimmbevölkerung macht deutlich, dass die vorgesehene Finanzierung des Sanierung sprojekts auf Kritik gestoßen ist, während das Kunstmuseum selbst und seine dringend notwendige Sanierung weiterhin breite Unterstützung genießen.

Der bauliche und betriebliche Zustand des Museums bleibt unverändert kritisch und erfordert dringendes Handeln. Die Stiftung betont, dass die vorgeschlagene Lösung für eine nachhaltige Sanierung über viele Jahre hinweg in einem intensiven partizipativen Prozess erarbeitet wurde, in den die Perspektiven der Bevölkerung, der Politik und weiterer Anspruchsgruppen eingeflossen sind. Trotz des demokratischen Entscheids besteht die Notwendigkeit, die Infrastruktur des Kunstmuseums Bern zu erhalten und seinen langfristigen Betrieb zu sichern.

In den kommenden Wochen wird die Stiftung daher eine umfassende Analyse der Situation vornehmen, um auf dieser Basis das weitere Vorgehen zu bestimmen. Der Sanierungsbedarf ist dabei unabhängig vom Abstimmungsausgang nach wie vor dringlich. Die baulichen und betrieblichen Herausforderungen müssen angegangen werden, um sowohl den mittelfristigen Betrieb als auch den langfristigen Erhalt des Museums zu gewährleisten.

Die Stiftung wird die Ergebnisse der Auslegeordnung nutzen, um einen neuen, tragfähigen Weg für die Sanierung zu entwickeln, der die Anliegen der Stimmbevölkerung berücksichtigt und gleichzeitig die Zukunft des Kunstmuseums Bern sichert





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