Künstliche Intelligenz ermöglicht digitale Avatare Verstorbener. Experten warnen vor psychologischen Risiken und Rechtsunsicherheiten bei der Nutzung von Death Bots.

Künstliche Intelligenz eröffnet Angehörigen die Möglichkeit, mit verstorbenen Verwandten zu kommunizieren. Diese digital erstellten Avatare, oft als Death Bots oder Grief Bots bezeichnet, rekonstruieren die Persönlichkeit der Toten durch die Analyse persönlicher Daten. Grundlage dieser Technologie bilden Fotos, Videos, Sprachaufnahmen und textliche Nachrichten des Verstorbenen.

Die digitalen Zwillinge imitieren nicht nur den Sprachstil, sondern können in manchen Fällen sogar das passende Gesicht zur Stimmimitation nutzen. Hinterfragende Angehörige erhalten Antworten, die stilistisch den Äußerungen der verstorbenen Person ähneln sollen. Der Beitrag zu Death Bots von RSI mit deutschen Untertiteln dokumentiert die technische Funktionsweise und die gesellschaftliche Diskussion um diese Innovation. Die Frage, ob es sich um eine hilfreiche Trauerhilfe oder eine gefährliche Illusion handelt, spaltet die Expertenmeinungen.

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Philosophische Einordnung der Trauer

Die Philosophin und Sterbeforscherin Marina Sozzi analysiert das westliche Verhältnis zum Tod historisch kritisch. Sie verweist darauf, dass der Westen jahrzehntelang ein Schuldgefühl entwickelt habe, weil er nicht angemessen mit dem Tod umgehen könne. Das Thema Trauer sei schwierig und verlange einen Anteil an Verdrängung, der in allen Kulturen existent sei. Die Entwicklung der Palliativmedizin habe das Leiden aus dem Sterbeprozess genommen. Sie habe den Weg bereitet für einen begleiteten Tod, der miterlebt werden kann. Für Marina Sozzi ist Künstliche Intelligenz daher einer von vielen Bestandteilen, die helfen können, einen Trauerprozess zu bewältigen. Ihr eine übermässige Bedeutung beizumessen, wäre aber nicht sinnvoll.

Psychologische Risiken und Emotionale Nähe

Die Psychologin Serena Petrocchi von der Universität der italienischen Schweiz untersucht die psychologischen Auswirkungen dieser Technologie. Sie argumentiert, dass Menschen Trauer seit Jahrhunderten mit den jeweils verfügbaren Technologien verarbeiten. Death Bots seien klar ein Novum, die emotionale Nähe schaffen und dabei helfen, eine psychologische Balance wiederzufinden. Dennoch warnt sie vor gravierenden Gefahren für die Trauerbewältigung. Man könne sich so noch schwerer von der verstorbenen Person lösen. Es handele sich quasi um einen zweiten Verlust einer geliebten Person, was den Trauerprozess massiv behindern könne.

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Verfügbar Studien deuten darauf hin, dass solche Chatbots primär als privater Raum genutzt werden. Nutzer drücken dort ihren Schmerz aus, ohne sich dem gesellschaftlichen Druck auszusetzen. Ein solcher Avatar ist weder ein Foto noch ein Video. Er antwortet, grüsst, bedankt sich und lacht. Das sind positive Aspekte, aber es kann auch wie eine Halluzination wirken. Deswegen sei es so wichtig, dass man sich bewusst bleibe, dass man etwas Fiktionalem gegenübersteht. Die Gefahr besteht darin, dass die Realitätsebene im Kopf der Trauernden verwischt.

Kommerzielle Abhängigkeiten und Daten

Neben den psychologischen Aspekten stellt sich das Problem der Kommerzialisierung. Death Bots werden im Rahmen eines Abonnements genutzt. Daher fragt sich Serena Petrocchi, was mit den Erinnerungen geschieht, wenn das zu teuer wird oder wenn der Dienstleister Konkurs geht. Die Abhängigkeit von einem laufenden Zahlungsmodell wirft ethische Fragen zur Bewahrung der Erinnerung auf. Wer besitzt die digitalen Rechte an den nachgestellten Dialogen? Sind die Erinnerungsstücke an die verstorbene Person dauerhaft gesichert, oder sind sie an die Profitabilität des Anbieters gebunden? Diese Unsicherheit verschärft die emotionale Belastung für die Hinterbliebenen zusätzlich.

Juristische Lage im Schweizer Recht

Rechtlich heikle Situationen ergeben sich aus der aktuellen Gesetzeslage. Gesetztlich endet die menschliche Persönlichkeit mit dem Tod. Dies ist so im Zivilgesetzbuch (ZGB) geregelt. Der auf gesundheitsrechtliche Fragen spezialisierte Anwalt Davide Cerutti sagt im Radio und Fernsehen der italienischen Schweiz RSI, dass ein solcher Death Bot keine eigentliche Person sei. Er genießt keinen Persönlichkeitsschutz nach dem Tod. Grundsätzlich müsse man bei der Verwendung des eigenen Bildes, der eigenen Stimme oder des Namens zustimmen. Nach dem Tod kann diese Zustimmung von den Angehörigen oder aus dem Testament der Person selbst stammen.

Fehle eine solche klare Anweisung, könnten in der Familie auch Streitigkeiten über die Nutzung entbrennen. Unterschiedliche Familienmitglieder haben möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen davon, ob und wie ein digitaler Zwilling gepflegt werden soll. Der Bundesrat dürfte zwischen Ende 2026 und Anfang 2027 eine neue Regelung zu Künstlicher Intelligenz in die Vernehmlassung schicken. Damit sollen mögliche Gesetzeslücken geschlossen werden. Bis dahin bleibt die Nutzung von Death Bots in einer rechtlichen Grauzone, die durch ständige Vertragsänderungen der Anbieter noch komplexer wird.