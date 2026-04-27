Künstliche Intelligenz in der Redaktion: Chancen und Verantwortung

Wie wir künstliche Intelligenz nutzen, um unsere journalistische Arbeit zu verbessern – und wo wir Grenzen ziehen. Transparenz und menschliche Kontrolle stehen im Mittelpunkt unseres Ansatzes.

Künstliche Intelligenz (KI) durchdringt zunehmend unseren Alltag und findet auch in Redaktionen Anwendung. Wir nutzen KI-Programme zur Zusammenfassung von Texten, Transkription von Interviews, Erstellung von Illustrationen und schnellen Übersetzungen.

Dabei ist es uns wichtig, das Potenzial der KI verantwortungsvoll zu nutzen, stets unter menschlicher Aufsicht und mit klaren Regeln. KI kann zwar Aufgaben erleichtern, besitzt aber kein journalistisches Urteilsvermögen. Daher bleiben Menschen für die Themenauswahl, Faktenprüfung und Einordnung von Ereignissen verantwortlich. Wir betrachten KI als Werkzeug, das unsere Arbeit unterstützt, übernehmen aber stets die volle Verantwortung für den veröffentlichten Inhalt.

In Zeiten von Falschinformationen und KI-generiertem Clickbait ist uns faktenbasierte, faire und transparente Information besonders wichtig. KI unterstützt uns häufig als unsichtbarer Assistent, beispielsweise bei der Transkription von Interviews, die anschließend von Journalistinnen und Journalisten Wort für Wort kontrolliert werden. Auch bei der Zusammenfassung längerer Texte wird jede Aussage von einem Menschen geprüft und gegebenenfalls korrigiert. In klar definierten Fällen erstellt KI automatisch kurze Meldungen, die auf Medienmitteilungen basieren, jedoch immer als KI-unterstützt gekennzeichnet sind.

KI-Funktionen wie Chatbots und Vorlesefunktionen arbeiten weitgehend selbstständig, werden aber regelmäßig auf Qualität überprüft und verbessert. KI hilft uns auch bei der Erstellung von Untertiteln, dem Vorlesen von Artikeln und der Übersetzung von Stimmen mit Zustimmung der Beteiligten. Beim Einsatz von KI-Bildern achten wir besonders auf Transparenz und vermeiden fotorealistische Darstellungen, die den Eindruck von Echtheit erwecken könnten. Alle KI-generierten Bilder werden entsprechend gekennzeichnet.

Der Schutz Ihrer Daten hat für uns höchste Priorität, insbesondere bei der Nutzung von KI-Tools externer Anbieter. Durch die Entlastung von Routinearbeiten durch KI gewinnen wir mehr Zeit für gründliche Recherche, komplexe Analysen und kritische Fragen. KI ermöglicht es uns, unsere journalistische Arbeit zu verbessern und gleichzeitig unseren hohen Qualitätsstandards gerecht zu werden





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