Entdecken Sie die wichtigsten Kulturveranstaltungen im November. Von Kabarett in Oberrieden über Benefiztrams in Adliswil bis zu Jubiläumskonzerten in Männedorf und Thalwil.

Im November bietet die Kulturlandschaft rund um den Zürichsee ein breites Spektrum an Veranstaltungen für verschiedene Geschmäcker. Die Region pulsiert von kabarettistischem Witz über historische Bahnfahrten bis hin zu klassischen Konzerten und literarischen Ausstellungen. Diese Übersicht fasst die zentralen Termine zusammen, die lokale Communities zusammenbringen und künstlerische Höhepunkte setzen.

Kabarett und Film in Oberrieden, Oetwil und Männedorf

Am 20. November gastieren die Kabarettisten Anna-Katharina Rickert und Ralf Schlatter mit ihrer Show "Schön & Gut" im Kultur Im Winkel in Oberrieden. Der siebte Streich des Duos dreht sich um ein fiktives Freilichtspiel in einem Dorf und kombiniert Satire, Wortwitz, Gesang sowie zahlreiche Rollenwechsel auf der Bühne. Die Aufführung ist ein Beispiel für die dichte kulturelle Angebotspalette der Gemeinde.

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Im Bereich Film und Kirche laden der Verein Eine Welt Oetwil am See sowie die reformierte und katholische Kirche am selben Abend, dem 20. November, um 19 Uhr zur Vorführung von "Searching for Sugar Man" ein. Der Oscar-prämierte Dokumentarfilm von Malik Bendjelloul erzählt die Geschichte des Musikers Sixto Rodriguez. Der Eintritt kostet 15 Franken, und die Veranstaltung findet in der reformierten Kirche in Oetwil am See statt.

Eine Woche später, am Donnerstag, den 26. November um 19:30 Uhr, zeigt die reformierte Kirchgemeinde Männedorf im Rahmen der Reihe "Kino und Kirche" das Schweizer Drama "Friedas Fall". Ein Apéro steht ab 18:45 Uhr im Kirchgemeindehaus in Männedorf zur Verfügung. Der Film handelt von der Schneiderin Frieda, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts beschuldigt wird, ihr uneheliches Kind getötet zu haben. Auch dieser Besuch kostet 15 Franken Eintritt.

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Sonderzüge und musikalische Chorprojekte am 21. und 22. November

Der Rotary Club Zürich-Sihltal und die Zürcher Museumsbahn ZMB starten am 21. und 22. November Benefizfahrten im Fonduetram. Die historischen Triebwagen bieten den Gästen nicht nur eine nostalgische Fahrt, sondern auch ein Fondue, wobei die Einnahmen einem guten Zweck zugutekommen. Die Abfahrten erfolgen am Samstag und Sonntag ab Langnau und Adliswil, wobei Reservierungen dringend empfohlen werden.

Parallel dazu begeistert die Schweizer Chorformation "Gospelproject" am 21. November das Publikum. Das vielseitige Programm reicht von herzergreifenden Melodien bis zu mitreissenden Funkrhythmen. Über 100 Chorstimmen, Solisten und Musiker lassen gemeinsam traditionelle und moderne Gospelsongs erklingen, was eine beeindruckende musikalische Erfahrung verspricht.

Am selben Abend, dem 21. November um 20 Uhr, feiert die Musikgesellschaft Hirzel im Schützenmattsaal das Chränzli unter dem Motto "Oisi Beiz". Es ist das Abschiedskonzert unter der musikalischen Leitung von Katarzyna Bolardt, die sich mit einem abwechslungsreichen Programm vom Publikum verabschiedet. Die Türöffnung und das Nachtessen beginnen ab 18:30 Uhr. Am darauffolgenden Sonntag, den 22. November, findet um 14 Uhr eine weitere Veranstaltung mit Türöffnung ab 13 Uhr statt.

Klassische Konzerte und Jubiläumsfeiern im Kirchenraum

Der Kirchen- und Oratorienchor Wädenswil führt am 21. und 22. November gemeinsam mit dem Sinfonieorchester Franz Schuberts Messe in As-Dur auf. Vier Solistinnen und Solisten begegnen sich in einem kunstvoll verwobenen Klangbild mit dem Chor und dem Orchester. Dies ist ein zentraler Termin für Liebhaber der klassischen Kirchenmusik in der Region.

Das Kammerorchester Thalwil feiert am Sonntag sein 85-jähriges Bestehen mit einem Konzert in Sinfoniebesetzung. Zusammen mit der in Rüschlikon aufgewachsenen jungen Solistin Annouk Brönnimann führt das Orchester Werke von Ludwig van Beethoven und Max Bruchs Violinkonzert auf. Die Veranstaltung ist ein Höhepunkt des kulturellen Kalenders in Thalwil.

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Der Chor Horgen lädt unter der Leitung von Andrea Paglia, Organistin der reformierten Kirche Männedorf, zu Konzerten in Horgen und Männedorf ein. Anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums des Chors präsentieren die 30 Sängerinnen und Sänger Melodien aus Wolfgang Amadeus Mozarts Opern. Der erste Auftritt findet am Samstag, den 21. November um 19 Uhr in der reformierten Kirche in Horgen statt. Der zweite Termin ist am Sonntag, den 29. November um 17 Uhr in der reformierten Kirche in Männedorf geplant. Tickets sind über die Nummer 079 668 41 03 oder per E-Mail an t.mueller@brecht.ch erhältlich.

Literaturausstellung und Abschlusskonzerte in Männedorf und Uetikon

Am 22. November eröffnet der Förderverein "Kunst & Kultur am Zürichsee" die Jubiläumsausstellung "Ingeborg Bachmann - (K)ein Leben in Uetikon" in Uetikon. Die Ausstellung widmet sich dem 100. Geburtstag der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, die im Haus "Zum Langenbaum" in Uetikon lebte. Bachmanns Bruder Heinz Bachmann liest aus seinem neuen Buch über Ingeborg Bachmann während der Festvernissage. Die Ausstellung beleuchtet auch die Beziehung zwischen Bachmann und Max Frisch.

Zum Abschluss der Konzertsonntagsreihe der Gemeinde Männedorf präsentieren der Diapasonino Kammerchor Männedorf und der Belcantochor Männedorf-Uetikon am selben Tag das Programm "Melodien auf Reisen". Zu hören sind Chorvorträge beider Ensembles, gemeinsam gesungene Lieder, Gesangssoli der Dirigenten sowie ein Klavierintermezzo. Diese Veranstaltung rundet die musikalischen Angebote im November für die Gemeinde Männedorf ab.

Des Weiteren gastiert das Reisetheater am Sonntag beim Kulturkreis Männedorf mit dem Dialektmärchen "Rumpelstilzli". Die Handlung erzählt von der Müllerstochter, die aus Stroh Gold spinnen soll. Ein Kobold bietet Hilfe an, jedoch ist sein Dienst nicht ohne Eigennutz. Diese traditionelle Geschichte wird in einer für die Region typischen dialektalen Variante aufgeführt.

Das Swiss Saxophone Orchestra präsentiert unter der Leitung des amerikanischen Gastdirigenten Paul Cohen die Uraufführung von Thomas Trachsels 6. Sinfonie. Das Werk für Saxofonorchester, Klavier und Schlagzeug verbindet traditionelle Sinfoniesätze mit einem feierlichen Agnus Dei. Das Programm wird durch Werke amerikanischer Komponisten des 20. Jahrhunderts ergänzt, was eine spannende Klanglandschaft verspricht.