Kulturelle Highlights in Winterthur: Von Trauerchören bis inklusiven Disko-Abenden

Die Kulturwoche in Winterthur und Umgebung bietet emotionale Musikprojekte, modernen Tanz von Xie Xin, inklusive Diskoveranstaltungen und familiäre Theaterstücke. Erleben Sie Veranstaltungen zu Trauer, Inklusion, Naturschutz und Klassikadaptionen in Kirchen, Theatern und im Salzhaus.

Die kulturelle Landschaft der Region Winterthur und Umgebung bietet in dieser Woche ein vielfältiges Spektrum an Veranstaltungen, die emotionale Tiefe, künstlerische Innovation und soziale Inklusion gleichermaßen fördern.

Trauerprojekt The Seal Lullaby in Kirchen

Im Mittelpunkt der musikalischen Programme steht das Projekt "The Seal Lullaby", das sich mit dem Thema Trauer und dem Umgang mit Verlust auseinandersetzt. Dieses Werk, das im Rahmen eines Sofa-Chors aufgeführt wird, erzählt die Geschichte von zwei jungen Menschen, die unter schwierigen Umständen ihr Leben lassen mussten. Die Performance dient als stellvertretendes Trauerwerk für alle, die ähnliche Schicksale erleiden mussten, und bietet den Angehörigen sowie dem Publikum einen Raum zur Reflexion und zum emotionalen Ausdruck.

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Die Aufführungen finden am Samstag, dem 14. November, um 19:30 Uhr in der reformierten Kirche in Neftenbach, und am Sonntag, dem 15. November, um 17:00 Uhr in der reformierten Kirche in Illnau statt. Diese intime Verbindung zwischen Musik, Chor und spirituellem Raum schafft eine Atmosphäre der Stille und des Mitgefühls, die Besucherinnen und Besucher einlädt, sich auf die universelle Thematik des Abschieds einzulassen.

Xie Xin bringt modernen Tanz nach Winterthur

Parallel dazu gastiert die gefeierte Choreografin Xie Xin aus Shanghai zum zweiten Mal im Theater Winterthur. Die in China geborene Künstlerin, die 2014 das Xiexin Dance Theatre gründete, hat den modernen Tanz in China maßgeblich geprägt und international anerkannt. In ihrem neuen Programm setzt sie sich intensiv mit den kompositorischen Werken der beiden berühmten Komponisten Erik Satie und Igor Strawinsky auseinander. Durch die Kombination von zeitgenössischem Tanz und diesen klassischen Musikstücken entstehen neue ästhetische Perspektiven, die traditionelle Grenzen überschreiten.

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Die Tanz- und Ballettaufführungen finden am Freitag und Samstag, dem 13. und 14. November, jeweils um 19:30 Uhr sowie am Sonntag, dem 15. November, um 14:30 Uhr statt. Neben diesem hochwertigen kulturellen Angebot soll auch die soziale Teilhabe im Vordergrund stehen.

Barrierefreie Disco im Salzhaus Winterthur

Die Disco im Salzhaus Winterthur richtet sich bewusst an alle Menschen, unabhängig von körperlichen Einschränkungen. Der Veranstaltungsort ist vollständig rollstuhlgängig, verzichtet auf stroboskopische Lichteffekte, die bei Epileptikern Probleme verursachen können, und stellt Fachpersonal für Menschen mit Beeinträchtigungen zur Verfügung. Ziel ist es, einen ungezwungenen Raum zu schaffen, in dem Menschen tanzen, sich treffen und kommunizieren können, ohne Barrieren zu erleben. Das weitere Programm umfasst eine breite Palette an Theater, Gesprächen und Familienveranstaltungen.

Das Ensemble "Zapzarap" adaptiert den Klassiker "Cyrano de Bergerac" in Oberstammheim in einer minimalistischen Form mit nur vier Darstellern, die das Werk durch viel Musik und Gesang interpretieren. Die Schauspielerin Mia Frehner diskutiert in Winterthur mit Pfarrerin Monika Wilhelm die Frage, ob die Welt besser wäre, wenn sich alle an die Zehn Gebote halten würden, und verbindet dies mit der aktuellen Debatte um das Tötungsverbot.

Paneco Geburtstag und Jahrmarkt Andelfingen

Zudem feiert der Naturschutzverein Paneco seinen 30. Geburtstag mit einem Podiumsgespräch zum Schutz der Orang-Utans im indonesischen Regenwald, das auf Englisch stattfindet und Experten wie Diana Kosmanto und Dr. Ian Singleton einlädt. Für Familien bietet der Andelfinger Jahrmarkt mit 160 Marktständen und Attraktionen einen bunten Rahmen, während der Musiker Tsering Purtag mit akustischen Gitarrenarrangements von Rock- und Popballaden zum Träumen einlädt.

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Abschließend erzählt Jörg Bohn am Mittwoch im Theater am Gleis in Winterthur die Geschichte "Hasenmama - eine Bruno-Geschichte" als Theaterstück für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene, das Geschichte mit Herzenswärme und Humor verbindet. Diese diverse Auswahl an Veranstaltungen zeigt die lebendige und integrative Kultur der Region.