Küchenchef verliert Job wegen Ananas auf Pizza in Australien

Davide Tamburella wurde nach Verweigerung von Pizza Hawaii entlassen. Der Fall wirft Fragen zu kultureller Integrität und Visum-Rechten in Queensland auf.

Küchenchef Davide Tamburella verlor seine Stelle im Restaurant La Costa in Brisbane, nachdem er sich weigerte, eine Pizza Hawaii für einen Gast zuzubereiten. Der Anlass war eine private Veranstaltung, bei der der Kunde etwa 8500 Franken für das Essen ausgeben wollte. Die Entscheidung des italienischen Kochs, den Ananas-Belag nicht zuzubereiten, führte direkt zur Kündigung durch den Betreiber.

Kulturelle Integrität vs. Kundenwunsch

Tamburella begründete seine Weigerung damit, dass Ananas auf Pizza eine Beleidigung seiner Kultur darstelle. Diese Sichtweise wurde von der australischen Fair Work Commission in ihrem Urteil erwähnt, in dem der Koch gegen seine Entlassung vorging. Er argumentierte, dass er Anweisungen seines Arbeitgebers nicht befolgen müsse, wenn diese seine kulturelle Identität verletzen. Für ihn war die Kombination aus süßer Frucht und Käse inakzeptabel.

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Der Konflikt war kein Einzelfall in der Karriere des Küchenchefs. Tamburella räumte ein, innerhalb der letzten vier Jahre bereits zum dritten Mal die Zubereitung einer solchen Pizza verweigert zu haben. Er hatte seinen Vorgesetzten zuvor aufgefordert, sich über die Bedeutung der traditionellen italienischen Küche zu informieren, um die Sensibilität des Themas zu verstehen. Für ihn steht die respektvolle Behandlung der Zutaten im Zentrum seiner Profession.

Pragmatische Sicht des Restaurantbetreibers

Restaurantbetreiber Elliot Ingram nahm eine andere Position ein. Obwohl er Pizza Hawaii selbst nicht zu seinen Favoriten zählt, betrachtete er die Situation aus einer geschäftlichen Perspektive. Er erklärte, dass er nicht jeden Kampf im Berufsalltag führen wolle, da er in 17 Jahren in der Gastronomie gelernt habe, Prioritäten zu setzen. Die Kombination war zudem schon lange auf der Speisekarte für Kinder verfügbar.

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Ingram betonte, dass er die Kundenwünsche respektieren müsse, solange sie nicht gegen das Gesetz verstoßen. Er erklärte gegenüber der Zeitung Guardian, dass er zwar keine Vorliebe für die exotische Pizza habe, aber auch nicht negativ darüber urteilen werde. Der Fokus lag für ihn auf der Servicequalität und der Erfüllung der Bestellung, statt auf kulinarischen Ideologien. Dieser Unterschied in der Denkweise schuf eine unüberbrückbare Kluft im Arbeitsverhältnis.

Weitere Konflikte und rechtliche Folgen

Neben dem Vorfall mit der Pizza gab es weitere Gründe für die Trennung. Die Geschäftsleitung kritisierte Tamburella in einem Gespräch auch für seine derbe Sprache und seine zunehmende Frustration bei der Arbeit. Zwei Wochen nach dem Vorfall wurde er entlassen. Der Koch wehrte sich gegen diese Entscheidung und reichte einen Antrag bei der Arbeitskommission ein.

Allerdings reichte Tamburella seinen Antrag zu spät ein. Daher blieb ungeklärt, ob die Entlassung rechtlich gerechtfertigt war. Der Vorfall ereignete sich in Queensland, einem Bundesstaat, der als Hochburg der Ananas in Australien gilt. Der Staat liefert die gesamte kommerzielle Ananasproduktion des Landes. Im touristischen Zentrum Sunshine Coast steht sogar ein 16 Meter hohes Denkmal für die Ananas, das regelmäßig von Besuchern fotografiert wird.

Verlust des Visums und neuer Arbeitsbeginn

Die Kündigung hatte schwerwiegende Konsequenzen für die Aufenthaltsberechtigung des Kochs. Seit mehr als drei Jahren versuchte Tamburella, eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung für Australien zu erhalten. Das Restaurant La Costa unterstützte ihn bei diesem Verfahren. Ingram wollte ihm diese Chance trotz der Kündigung noch lassen und wartete so lange wie erlaubt, bevor er die Entlassung den Behörden meldete.

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Leider wurde die Aufenthaltsbewilligung nicht rechtzeitig genehmigt. Tamburella muss das Verfahren für das Visum nun von vorne beginnen. Die Unterstützung durch den Arbeitgeber fiel aus, was seine Zukunftsperspektiven in Australien stark erschwert. Die Geschichte verdeutlicht die komplexe Wechselwirkung zwischen lokaler Gastronomie und Immigrationssystemen.

Karrierefortgang in Brisbane

Trotz der aktuellen difficulties hat Davide Tamburella inzwischen eine neue Anstellung gefunden. Laut seinem LinkedIn-Profil kocht er heute im Restaurant Don Gino in Brisbane. Es ist erwähnenswert, dass Pizza mit Ananas auf der Speisekarte dieses neuen Arbeitgebers nicht geführt wird. Dies spiegelt seine konsequente Haltung gegenüber der umstrittenen Pizza wider, die den ursprünglichen Konflikt auslöste.