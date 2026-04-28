Küchenbrand in Schaffhausen: Zwei Personen leicht verletzt – unbeaufsichtigtes Bratöl als Ursache

In einer Wohnung in Schaffhausen brach ein Küchenbrand aus, der zwei Personen leicht verletzte. Die Brandursache war unbeaufsichtigtes, erhitztes Bratöl. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung, und die Polizei betont die Wichtigkeit von Brandschutzmaßnahmen.

In der Nacht auf Dienstag kam es in einer Wohnung in der Stadt Schaffhausen zu einem Küchenbrand , der zwei Personen leicht verletzte. Gegen 20.15 Uhr wurde das Feuer von einer Nachbarin gemeldet, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte.

Die 48-jährige Bewohnerin hatte das Feuer bereits mit einem Feuerlöscher gelöscht, als die Einsatzkräfte eintrafen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung klagten sie und ihr 11-jähriger Sohn über Husten und Kratzen im Hals und wurden vom Rettungsdienst untersucht. Der Sachschaden in der Küche der Mietwohnung beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung und das Treppenhaus mit einem Hochleistungs-Belüftungsgerät.

Als wahrscheinliche Brandursache gilt unbeaufsichtigtes, erhitztes Bratöl in einer Pfanne. Der Vorfall wirft erneut die Frage nach Brandschutzmaßnahmen in Wohnungen auf. Experten raten dazu, beim Kochen niemals unbeaufsichtigte Bratpfannen mit heißem Öl zu lassen und immer einen Feuerlöscher in der Nähe zu haben. Die Schaffhauser Polizei betont, dass solche Unfälle oft vermeidbar wären, wenn Hausbewohner vorsichtiger mit offenen Flammen und heißen Oberflächen umgingen.

In diesem Fall hatte die schnelle Reaktion der Bewohnerin jedoch schlimmere Folgen verhindert. Die Gemeinde Schaffhausen plant nun, in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, Informationsveranstaltungen über Brandschutz in Privathaushalten durchzuführen. Ziel ist es, die Bevölkerung für die Gefahren von Küchenbränden zu sensibilisieren und über richtiges Verhalten im Ernstfall aufzuklären. Gleichzeitig wird geprüft, ob zusätzliche Brandmelder in Mietwohnungen installiert werden sollten, um ähnliche Vorfälle künftig zu vermeiden





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