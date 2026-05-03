Kubas Präsident Díaz-Canel lehnt US-Drohungen ab und betont Widerstandsfähigkeit des Landes

Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel hat die jüngsten Drohungen der USA zur Übernahme Kubas scharf zurückgewiesen und die internationale Gemeinschaft aufgefordert, gegen diese Eskalation vorzugehen. Die Situation auf der Insel verschärft sich durch eine US-Ölblockade, die zu gravierenden Versorgungsengpässen führt.

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hat die jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump zur Übernahme Kubas scharf zurückgewiesen. In einem Beitrag auf der Plattform X forderte er die internationale Gemeinschaft auf, diese Eskalation zu verurteilen und gemeinsam mit der US-Bevölkerung zu entscheiden, ob ein solch drastischer und krimineller Akt toleriert werden dürfe.

Díaz-Canel betonte, dass kein Aggressor, egal wie mächtig, in Kuba auf Kapitulation stoßen werde. Stattdessen werde er auf ein Volk treffen, das entschlossen sei, die Souveränität und Unabhängigkeit auf jedem Zentimeter des Staatsgebiets zu verteidigen. Die Aussagen des kubanischen Präsidenten erfolgten im Kontext einer zunehmenden Spannung zwischen den beiden Ländern, die sich seit der Verhängung einer Ölblockade durch die USA im Januar weiter verschärft hat.

Die Blockade hat zu gravierenden Versorgungsengpässen auf der Insel geführt, darunter stundenlange Stromausfälle, Treibstoffmangel und Mangel an Lebensmitteln sowie Alltagsgütern. Die kubanische Regierung wirft den USA vor, mit diesen Maßnahmen gezielt die Bevölkerung unter Druck zu setzen und die politische Stabilität des Landes zu destabilisieren. Díaz-Canel rief die Bevölkerung zur Einheit auf und betonte, dass Kuba trotz der Herausforderungen fest zu seinem sozialistischen System stehe. Die internationale Gemeinschaft reagierte unterschiedlich auf die jüngsten Entwicklungen.

Während einige Staaten die kubanische Position unterstützten, forderten andere eine deeskalierende Lösung des Konflikts. Die USA ihrerseits betonten, dass die Blockade eine Reaktion auf die anhaltende Menschenrechtslage und die politische Unterdrückung in Kuba sei. Die Situation bleibt angespannt, und weitere diplomatische Schritte sind ungewiss





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kuba USA Díaz-Canel Donald Trump Ölblockade

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasilianischer Kongress verkürzt Haftstrafe für Ex-Präsident BolsonaroDer brasilianische Kongress hat ein Gesetz verabschiedet, das die Haftstrafe von Ex-Präsident Jair Bolsonaro verkürzen könnte. Präsident Lula da Silva hatte das Gesetz zuvor mit einem Veto gestoppt, welches nun vom Kongress überstimmt wurde. Die Entscheidung ist umstritten und wird voraussichtlich vor dem Obersten Gerichtshof angefochten.

Read more »

SGB-Präsident Maillard warnt vor Lohndruck und AbschottungDer Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Pierre-Yves Maillard, hat am 1. Mai die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» kritisiert.

Read more »

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth: «Dieses Land gehört uns allen»Der Neoliberalismus ist nach den Worten von SP-Co-Präsident Cédric Wermuth spektakulär gescheitert. Der Kurs von Deregulierung und Privatisierung machte die Gesellschaften nach Ansicht von Wermuth handlungsunfähig.

Read more »

Brasiliens Ex-Präsident Bolsonaro wieder im KrankenhausDer wegen eines versuchten Staatsstreichs zu mehr als 27 Jahren Haft verurteilte brasilianische Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist erneut im Krankenhaus. Er werde sich in einer Klinik der Hauptstadt Brasília einer Operation an der Schulter unterziehen, berichtete das Nachrichtenportal G1.

Read more »

Bolsonaro: Ex-Präsident Brasiliens erneut im SpitalDer zu 27 Jahren Haft verurteilte Ex-Präsident liegt wegen einer Schulterverletzung im Krankenhaus. Gleichzeitig könnte ein neues Gesetz seine Freiheitsstrafe deutlich verkürzen.

Read more »

Donald Trump über Kate & William: Royal-Experte verrät, was der US-Präsident wirklich denktTrump schwärmt von William und Kate als «perfektes Paar» und nennt Charles den «grössten König». Harry und Meghan kommen dagegen deutlich schlechter weg.

Read more »