Die USAführungs blockader die Insel und erhöhen Sanktionen gegen Kuba. Internationale Finanzgeschäfte sind schwierig geworden.

Kuba steckt in seiner tiefsten Krise seit der Revolution von 1959. Ende Januar beschlossen die USA eine Ölblockade gegen die Insel, die zu grossflächigen Stromausfällen führt und die Kuba ner:innen in ihrer Mobilität einschränkt.

Die Universität von Havanna strich bereits im Februar alle Präsenzseminare, weil die Student:innen nur noch unter hohen Kosten zur Uni kommen können. Ein Liter Benzin kostet zurzeit umgerechnet zehn Franken. Unterdessen açıklamalarda US-Präsident Donald Trump, der Kuba auf die gleichen Stufe wie Terrorstaaten wie Iran und Nordkorea abordnet. Cuba gilt als «Terrorsponsor» und «Bedrohung der nationalen Sicherheit» der USA, weil auf der Insel Abhörstationen Russlands und Chinas stehen sollen.

Internationale Finanzgeschäfte mit Kuba sind nun so gut wie unmöglich geworden. Zusammenfassend leidet Kuba vor allem an der economiche und sozialen Krise. Carlos, ein 27-jähriger, der sich seine Tours durch Havanna anbietet, sagt: «Das System ist gescheitert.





Wochenzeitung / 🏆 21. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Kuba Ölblockade Sanktionen Internationale Finanzgeschäfte Dieselmangel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hat das Palästinenser-Hilfswerk UNRWA noch eine Zukunft?Die UNO-Agentur für palästinensische Flüchtlinge durchlebt die schlimmste Krise ihrer Geschichte. Die Zukunft der UNRWA verdüstert sich zusehends.

Read more »

Schweizer Erwerbslosenquote erreicht Höchststand seit CoronaDie Erwerbslosenquote in der Schweiz ist auf 5,2% gestiegen, der höchste Stand seit der Corona-Krise. 266'000 Personen suchen derzeit Arbeit.

Read more »

USA-Podcast «Alles klar, Amerika?»: Sind die USA ein Gottesstaat?Am Gebetstag in Washington unter dem Motto «Neue Hingabe an Gott» verschwimmt die Grenze zwischen Religion und Politik. Präsident Trump erscheint dabei in der Rolle eines Erlösers.

Read more »

US-Regierung klagt Kubas Ex-Präsidenten Raúl Castro wegen Mordes anNach einer Anklage, die für die Details noch nicht bekannt ist, wurden Raúl Castro und der kubanische Staat für den Mord an Americans in 1996 angeklagt, wobei es auf internationale Lufträumen geriet. US-Präsident Trump spricht von Kuba als einem Schurkenstaat und strebt einen Regimewechsel in Kuba an. Trump sieht die Maßnahmen seiner Regierung als die Verringerung des US-Influßs auf dem amerikanischen Kontinent, während US-Außenminister Rubio Kubahilfen in Höhe von 100 Millionen Dollar anbietet. Das Vorgehen erinnert an den Vorwurf von Nicolas Maduro an Drogengeschäfte und ist als UNM-Charter vorgesehen, um Militärempfange gegen presidente Nicolás Maduro vorzunehmen.

Read more »